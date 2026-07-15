Fótbolti

„Dramatískasta viður­eignin í alþjóðafótboltanum“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Stefán Pálsson renndi snögglega yfir fótboltasögu Argentínu og Englands í viðtali sem má sjá hér fyrir neðan.
Stefán Pálsson renndi snögglega yfir fótboltasögu Argentínu og Englands í viðtali sem má sjá hér fyrir neðan. vísir / sigurjón / getty

„Þetta er sennilega dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum, sem er merkilegt í ljósi þess að þessar þjóðir hafa sjaldan mæst og hafa ekki leikið landsleik núna í rúm tuttugu ár,“ segir Stefán Pálsson, sagnfræðingur og fótboltaáhugamaður, um undanúrslitaviðureign Englands og Argentínu sem fram fer í kvöld.

„Þetta hverfist fyrst og fremst um tvo leiki með tuttugu ára millibili,“ bætti Stefán við og vísaði þar til leikja Englands og Argentínu á HM 1966 og 1986.

Dramatíkin hefur verið allsráðandi í viðureignum þessara liða á HM og teygir sig raunar langt út fyrir fótboltavöllinn.

Stutt viðtal við Stefán um sögu þessara þjóða í samhengi alþjóðafótboltans má finna hér fyrir neðan. Fjallað verður svo nánar um undanúrslitaeinvígið í Sportpakka Sýnar í kvöld.

Klippa: Stefán Pálsson fer yfir fótboltasögu Argentínu og Englands
HM 2026 í fótbolta Argentína England

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