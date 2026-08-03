„Sigurinn var innan seilingar“ Hjörvar Ólafsson skrifar 3. ágúst 2026 22:13 Chris Brazell á hliðarlínunni í leiknum í kvöld. Vísir/Anton Brink Chris Brazell var fimm mínútum frá því að landa fyrsta sigri sínum við stjórnvölinn hjá Val í Bestu-deild karla í fótbolta þegar liðið atti kappi við Stjörnuna í kvöld. „Það eru gríðarleg vonbrigði að ná ekki að sigla sigrinum í höfn eftir að hafa verið 2-1 yfir þegar fimm mínútur voru eftir. Þegar lið hafa gengið í gegnum nokkur töp í röð er alltaf erfiðara að komast yfir hjallann að halda forystu og ná í sigurinn sem getur svo veitt liðum sjálfstraust,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, vonsvikinn. „Bæði lið voru að koma úr erfiðum leikjum í Evrópukeppni þar sem við fórum í langt ferðalag og þeir spiluðu í 120 mínútur. Það sást aðeins á leikmönnum liðanna undir lok leiksins. Leikmenn mínir gáfu allt í leikinn og spiluðu á köflum vel en því miður dugði það ekki til,“ sagði Chris enn fremur. „Við hefðum klárlega getað gert betur í mörkunum sem við fáum á okkur undir lokin en eins og ég sagði áðan gerðu mínir menn allt sem í þeirra valdi stóð til þess að sigla þessum sigri heim. Við þurfum bara að læra af þessu, skilja við þennan leik og halda áfram,“ sagði hann. „Það er spennandi verkefni fram undan þar sem við mætum toppliði frá Danmörku. Það verður gaman að máta okkur við þá og sjá hvar við stöndum í samanburði við eitt af bestu liðum Danmerkur. Við hlökkum til að takast á við þá áskorun,“ sagði Chris en Valur mætir Nordsjælland í fyrri leik liðanna í þriðju umferð í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu á fimmtudaginn næsta. Íslenski boltinn Besta deild karla Valur Mest lesið Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Fótbolti Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Íslenski boltinn Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Enski boltinn Infantino sagður biðla til Trump um hjálp Fótbolti Fundu hlauparann sem var týndur í 44 daga Sport UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Vann Einvígið á Nesinu annað árið í röð Golf Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Fleiri fréttir „Vorum miklu betri allan tímann“ „Sigurinn var innan seilingar“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Mun Mount verða lausnin fyrir Manchester United? Missti toppsætið eftir svekkjandi tap Situr á botni deildarinnar eftir að hafa verið tekinn af velli Viktor Bjarki framlengir í Kaupmannahöfn Tottenham hefur áhuga á að fá Gakpo Fær samning fram yfir næsta heimsmeistaramót Henderson genginn í raðir Chelsea Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Infantino sagður biðla til Trump um hjálp Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Víkingar og Valsarar vita nú hvað bíður þeirra í Evrópu Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. England dregur stuðning sinn við Infantino til baka Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli UEFA hótar FIFA með lögsókn Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Sjá meira