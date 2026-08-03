Fótbolti

„Sigurinn var innan seilingar“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Chris Brazell á hliðarlínunni í leiknum í kvöld. 
Chris Brazell á hliðarlínunni í leiknum í kvöld.  Vísir/Anton Brink

Chris Brazell var fimm mínútum frá því að landa fyrsta sigri sínum við stjórnvölinn hjá Val í Bestu-deild karla í fótbolta þegar liðið atti kappi við Stjörnuna í kvöld. 

„Það eru gríðarleg vonbrigði að ná ekki að sigla sigrinum í höfn eftir að hafa verið 2-1 yfir þegar fimm mínútur voru eftir. Þegar lið hafa gengið í gegnum nokkur töp í röð er alltaf erfiðara að komast yfir hjallann að halda forystu og ná í sigurinn sem getur svo veitt liðum sjálfstraust,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, vonsvikinn.

„Bæði lið voru að koma úr erfiðum leikjum í Evrópukeppni þar sem við fórum í langt ferðalag og þeir spiluðu í 120 mínútur. Það sást aðeins á leikmönnum liðanna undir lok leiksins. Leikmenn mínir gáfu allt í leikinn og spiluðu á köflum vel en því miður dugði það ekki til,“ sagði Chris enn fremur.

„Við hefðum klárlega getað gert betur í mörkunum sem við fáum á okkur undir lokin en eins og ég sagði áðan gerðu mínir menn allt sem í þeirra valdi stóð til þess að sigla þessum sigri heim. Við þurfum bara að læra af þessu, skilja við þennan leik og halda áfram,“ sagði hann.

„Það er spennandi verkefni fram undan þar sem við mætum toppliði frá Danmörku. Það verður gaman að máta okkur við þá og sjá hvar við stöndum í samanburði við eitt af bestu liðum Danmerkur. Við hlökkum til að takast á við þá áskorun,“ sagði Chris en Valur mætir Nordsjælland í fyrri leik liðanna í þriðju umferð í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu á fimmtudaginn næsta.

Íslenski boltinn Besta deild karla Valur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið