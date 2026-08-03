Fótbolti

Mun Vini fara til Arsenal ef hann semur ekki við Real Madrid?

Andri Broddason skrifar
Vinicius Jr. hefur ekki enn skrifað undir nýjan samning við Real Madrid en Arsenal hefur mikinn áhuga á leikmanninum.
Vinicius Jr. hefur ekki enn skrifað undir nýjan samning við Real Madrid en Arsenal hefur mikinn áhuga á leikmanninum. Jose Breton/Getty Images

Vinicius Jr. mun halda áfram í samningaviðræðum við Real Madrid í vikunni en hægst hefur á þeim á síðustu dögum. Áhugi Arsenal er til staðar fyrir brasilíska framherjann ef hann fer frá Real Madrid.

Arsenal hefur sýnt Vinicius Jr. mikinn áhuga í sumar og er hann vængmaðurinn sem liðið vill mest fá. Hann er þó í samningsviðræðum við Real Madrid en ekki er víst hvernig þær enda.

Vinicius hefur verið í samningsviðræðum við Real Madrid í átján mánuði án árangurs. Núverandi samningur hans rennur út á næsta ári og því verður Real Madrid að losa sig við Brasilíumanninn núna ef hann skrifar ekki undir nýjan samning ef félagið vill ekki að hann fari frítt.

Ástæðan fyrir því að hægst hefur á samningaviðræðum er vegna þess að Vinicius og Real Madrid eru ekki sammála um launin hans. Vinicius vill fá hærri laun en eftir að Kylian Mbappe gekk til liðs við Real Madrid er erfitt fyrir Vinicius að hækka í launum.

Mikel Arteta, þjálfari Arsenal, hefur sagt í viðtölum að hann langi að taka Arsenal-liðið á næsta stig þrátt fyrir að hafa náð að vera Englandsmeistari á síðasta tímabili. Arsenal var með eina bestu vörn heims á síðasta tímabili en ef Vinicius myndi ganga til liðs við félagið myndi sóknarleikurinn styrkjast verulega.

Boltinn er núna á velli Vinicius sem ætti að geta valið hvort hann vilji vera áfram hjá Real Madrid eða tekist á við nýja áskorun í ensku úrvalsdeildinni.

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