Mun Vini fara til Arsenal ef hann semur ekki við Real Madrid? Andri Broddason skrifar 3. ágúst 2026 23:18 Vinicius Jr. hefur ekki enn skrifað undir nýjan samning við Real Madrid en Arsenal hefur mikinn áhuga á leikmanninum. Jose Breton/Getty Images Vinicius Jr. mun halda áfram í samningaviðræðum við Real Madrid í vikunni en hægst hefur á þeim á síðustu dögum. Áhugi Arsenal er til staðar fyrir brasilíska framherjann ef hann fer frá Real Madrid. Arsenal hefur sýnt Vinicius Jr. mikinn áhuga í sumar og er hann vængmaðurinn sem liðið vill mest fá. Hann er þó í samningsviðræðum við Real Madrid en ekki er víst hvernig þær enda. Vinicius hefur verið í samningsviðræðum við Real Madrid í átján mánuði án árangurs. Núverandi samningur hans rennur út á næsta ári og því verður Real Madrid að losa sig við Brasilíumanninn núna ef hann skrifar ekki undir nýjan samning ef félagið vill ekki að hann fari frítt. Ástæðan fyrir því að hægst hefur á samningaviðræðum er vegna þess að Vinicius og Real Madrid eru ekki sammála um launin hans. Vinicius vill fá hærri laun en eftir að Kylian Mbappe gekk til liðs við Real Madrid er erfitt fyrir Vinicius að hækka í launum. Mikel Arteta, þjálfari Arsenal, hefur sagt í viðtölum að hann langi að taka Arsenal-liðið á næsta stig þrátt fyrir að hafa náð að vera Englandsmeistari á síðasta tímabili. Arsenal var með eina bestu vörn heims á síðasta tímabili en ef Vinicius myndi ganga til liðs við félagið myndi sóknarleikurinn styrkjast verulega. Boltinn er núna á velli Vinicius sem ætti að geta valið hvort hann vilji vera áfram hjá Real Madrid eða tekist á við nýja áskorun í ensku úrvalsdeildinni. Real Madrid CF Arsenal FC Mest lesið Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Fótbolti Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Enski boltinn Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Fundu hlauparann sem var týndur í 44 daga Sport Infantino sagður biðla til Trump um hjálp Fótbolti Fleiri fréttir Mun Vini fara til Arsenal ef hann semur ekki við Real Madrid? „Vorum miklu betri allan tímann“ „Sigurinn var innan seilingar“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Mun Mount verða lausnin fyrir Manchester United? Missti toppsætið eftir svekkjandi tap Situr á botni deildarinnar eftir að hafa verið tekinn af velli Viktor Bjarki framlengir í Kaupmannahöfn Tottenham hefur áhuga á að fá Gakpo Fær samning fram yfir næsta heimsmeistaramót Henderson genginn í raðir Chelsea Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Infantino sagður biðla til Trump um hjálp Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Víkingar og Valsarar vita nú hvað bíður þeirra í Evrópu Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. England dregur stuðning sinn við Infantino til baka Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli UEFA hótar FIFA með lögsókn Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Sjá meira