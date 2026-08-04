Wenger tjáir sig loks: Segist ekkert hafa vitað af áætlunum Infantinos Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. ágúst 2026 11:32 Arséne Wenger fagnar ákvörðun Giannis Infantino að hætta við að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkafjárfesta. epa/ENNIO LEANZA Ýmsir hafa undrað sig á þögn Arsénes Wenger, yfirmanns alþjóðlegrar fótboltaþróunar hjá FIFA, síðustu daga. Hann hefur nú loks tjáð sig um umdeildar fyrirætlanir Giannis Infantino, forseta FIFA, og segist ekkert hafa komið að þeim né vitað af þeim. Í yfirlýsingu sinni fagnar Wenger ákvörðun Infantinos að falla frá mjög svo umdeildum áætlunum um að selja innviði FIFA til einkafjárfesta. Fyrirætlanir Infantinos mættu strax mikilli mótstöðu. Meðal annars samþykktu öll 55 aðildarríki UEFA að sniðganga heimsmeistaramótið ef hugmyndir Infantinos næðu fram að ganga. Í kjölfarið dró Infantino í land og hætti við allt saman. Wenger er yfirmaður alþjóðlegrar fótboltaþróunar hjá FIFA og ýmsum þótti sérstakt að ekkert hefði heyrst í honum varðandi hugmyndir Infantinos og allt havaríið í kringum þær. Wenger fann sig loks knúinn til að tjá sig um málið og í yfirlýsingu segist hann ekkert hafa haft með það að gera. „Hjá FIFA er ég yfirmaður alþjóðlegrar fótboltaþróunar. Með teymi mínu hef ég yfirumsjón með gagnagreiningu leiksins, netþjálfunarmiðstöð FIFA, þróun menntunar ungmenna í gegnum sextíu akademíur í sextíu löndum þar sem þeirra er mest þörf og unglingakeppnum um allan heim. Auk þess er ég tæknilegur ráðgjafi IFAB [Reglugerðarsambands fótboltans],“ segir Wenger í yfirlýsingunni. Hann sneri sér svo að fyrirætlunum Infantinos sem hann segist ekkert hafa verið með puttana í. „Ég kom ekki að þessari stefnumótun og varð fyrst var við verkefnið í gegnum fjölmiðla,“ segir Wenger.„Ákvörðunin um að draga verkefnið til baka var algjörlega nauðsynleg og óumdeilanleg því ég hef staðfasta trú á sjálfstæðu FIFA sem þjónar leiknum okkar af alúð, gagnsæi og heilindum.“ Wenger hefur starfað fyrir FIFA síðan í nóvember 2019, rúmu ári eftir að hann hætti sem knattspyrnustjóri Arsenal. 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