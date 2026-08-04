Yfirmaður VAR hjá norska knattspyrnusambandinu viðurkennir að teymið á leik Brann og Rosenborg hafi gert mistök með því að taka ekki eftir því þegar Niklas Castro rétti löngutöng upp í loft framan í sjónvarpsmyndavél.
Brann sigraði Rosenborg, 3-2, á dramatískan hátt í norsku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Freyr Alexandersson sneri þá aftur til Björgvinjar, tveimur mánuðum eftir að hafa verið látinn fara frá Brann.
Castro skoraði fyrsta mark leiksins fyrir Brann. Eftir það sýndi hann fingurinn og sagði „fuck you“ í sjónvarpsmyndavélina en það fór framhjá VAR-teyminu.
„Þetta atvik er eitthvað sem VAR-teymið hefði getað skoðað en þeir tóku ekki eftir því,“ segir Svein Oddvar Moen, yfirmaður VAR, í samtali við VG.
„Það þegar fingurinn fór á loft og orðin voru sögð náðist ekki af VAR-teyminu því þeir voru að athuga hvort eitthvað hefði gerst í aðdraganda marksins.“
Að sögn Moens hefði Castro getað fengið rauða spjaldið ef VAR-teymið hefði tekið eftir athæfi hans. Sjálfur segist hann ekki hafa meint neitt illt með þessu.
„Það er bara margt í gangi, mikið sem hefur gerst og það sauð upp úr. Hlutirnir urðu eins og þeir urðu. Þessu var ekki beint til neins, gegn neinum,“ sagði Castro.
Þótt honum hafi ekki verið refsað meðan á leiknum á sunnudaginn stóð er hann ekki alveg sloppinn. Ákærunefnd norska knattspyrnusambandsins hefur nefnilega heimild til að dæma menn í bann eftir á vegna atvika sem dómarinn og/eða VAR-teymið missti af.
„Ef þeir ákveða að gera það finnst mér það fáránlegt en það er þeirra að ákveða„“ sagði Castro um mögulegt leikbann.
Kristall Máni Ingason skoraði annað mark Brann í leiknum á sunnudaginn. Hann jafnaði metin í 2-2 á 75. mínútu en í uppbótartíma skoraði Kristian Eriksen sigurmark heimamanna.
Með sigrinum komst Brann upp í 6. sæti deildarinnar. Rosenborg er í því tíunda. Fjórum stigum munar á liðunum.