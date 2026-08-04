Semenyo spenntur fyrir því að starfa undir nýja þjálfaranum

Antoine Semenyo gekk til liðs við Manchester City í janúar. Nú hefur félagið skipt um þjálfara en hann kann vel við sig undir nýja þjálfaranum.
Manchester City tapaði eftir vítaspyrnukeppni í fyrsta leik Enzo Maresca sem þjálfara liðsins. Hann kom til liðsins eftir að Pep Guardiola hætti sem þjálfari City þegar síðasta tímabil kláraðist.
Antoine Semenyo spilaði mjög vel á síðasta tímabili og er spenntur fyrir komandi tímabili. Hann gerði Andy Diouf erfitt fyrir í bakverði Inter Milan á meðan hann var inni á vellinum. Semenyo talaði vel um Maresca en hann þekkir hann eftir að hafa spilað gegn honum þegar hann var þjálfari Chelsea.
„Þegar Maresca var ráðinn hugsaði ég strax um hvernig það var að spila gegn Chelsea þegar hann var að þjálfa þar. Þá voru vængmennirnir hátt uppi og oft lausir. Þess vegna varð ég spenntur þegar hann var ráðinn til City. Ég fæ fullt af tækifærum til að taka varnarmenn á einn á móti einum.“
Maresca hefur sagt í viðtölum að honum lítist vel á hraða kantmenn sem eru tilbúnir að taka varnarmenn á eins og Semenyo vill gera. Einnig heillaðist hann af Ryan McAidoo sem kom inn á fyrir Semenyo gegn Inter.
Semenyo er mjög trúaður kristinn maður og biður oft fyrir leiki ásamt liðsfélögum sínum Jeremy Doku og Marc Guehi. Í desember fór Semenyo til prests og lét skíra sig en það var erfitt fyrir hann að gera það vegna tímans sem hann eyðir í fótbolta.