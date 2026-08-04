Fótbolti

Þúsundir syrgðu Baresi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Baresi var heiðraður með ýmsum hætti af þúsundum manna í Mílanó í dag.
Baresi var heiðraður með ýmsum hætti af þúsundum manna í Mílanó í dag. EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Þúsundir fólks komu saman til að votta knattspyrnugoðsögninni Franco Baresi virðingu sína í útför hans í Mílanó á Ítalíu í dag. Baresi lést í síðustu viku, 66 ára að aldri.

Baresi hafði glímt við veikindi þegar hann féll frá í síðustu viku. Hann er goðsögn hjá AC Milan á Ítalíu en hann lék þar allan sinn feril, milli 1972 og 1997. Hann spilaði 719 leiki fyrir félagið og skoraði 33 mörk.

Hann var jarðsunginn frá Basiliku Sant'Ambrogio í Mílanó í dag.

EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Hann vann ítölsku A-deildina sex sinnum, B-deildina tvisvar, Meistaradeild Evrópu þrisvar auk fleiri titla. Treyjunúmerið 6 var lagt í helgan stein þegar hann lauk leikmannaferli sínum með liðinu. 

Hann spilaði þá 81 landsleik fyrir Ítalíu. Hann varð heimsmeistari með Ítölum 1982, hlaut brons 1990 og silfur 1994.

EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Fjölmargir fyrrverandi leikmenn AC Milan voru meðal gesta í jarðarför dagsins, þar á meðal Paolo Maldini, Marco van Basten, Clarence Seeforf, Roberto Baggio og Alessandro Costacurta.

Núverandi leikmannahópur AC Milan er staddur í Ástralíu að undirbúa komandi tímabil. Baresi verður heiðraður fyrir leik AC við nágrannana í Inter Milan í æfingaleik á miðvikudag.

EPA/MOURAD BALTI TOUATI
Ítalski boltinn Ítalía

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