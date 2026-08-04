Þúsundir syrgðu Baresi

Þúsundir fólks komu saman til að votta knattspyrnugoðsögninni Franco Baresi virðingu sína í útför hans í Mílanó á Ítalíu í dag. Baresi lést í síðustu viku, 66 ára að aldri.
Baresi hafði glímt við veikindi þegar hann féll frá í síðustu viku. Hann er goðsögn hjá AC Milan á Ítalíu en hann lék þar allan sinn feril, milli 1972 og 1997. Hann spilaði 719 leiki fyrir félagið og skoraði 33 mörk.
Hann var jarðsunginn frá Basiliku Sant'Ambrogio í Mílanó í dag.
Hann vann ítölsku A-deildina sex sinnum, B-deildina tvisvar, Meistaradeild Evrópu þrisvar auk fleiri titla. Treyjunúmerið 6 var lagt í helgan stein þegar hann lauk leikmannaferli sínum með liðinu.
Hann spilaði þá 81 landsleik fyrir Ítalíu. Hann varð heimsmeistari með Ítölum 1982, hlaut brons 1990 og silfur 1994.
Fjölmargir fyrrverandi leikmenn AC Milan voru meðal gesta í jarðarför dagsins, þar á meðal Paolo Maldini, Marco van Basten, Clarence Seeforf, Roberto Baggio og Alessandro Costacurta.
Núverandi leikmannahópur AC Milan er staddur í Ástralíu að undirbúa komandi tímabil. Baresi verður heiðraður fyrir leik AC við nágrannana í Inter Milan í æfingaleik á miðvikudag.