FIFA segir ekkert til í fréttum af neyðarsímtölum Infantinos til Trumps Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. ágúst 2026 10:01 Réttir Donald Trump Gianni Infantino hjálparhönd? epa/WILL OLIVER Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, þvertekur fyrir að forseti þess, Gianni Infantino, hafi hringt í Donald Trump Bandaríkjaforseta eða aðra í ríkisstjórn hans til að biðja um aðstoð. Hart er sótt að Infantino þessa dagana eftir misheppnaða tilraun hans til að hleypa einkafjárfestum að innviðum FIFA, meðal annars sjálfu heimsmeistaramótinu. Samband Infantinos og Trumps er náið og fjölmiðlar ytra greindu frá því að FIFA-forsetinn hefði tekið upp tólið og óskað eftir hjálp frá Bandaríkjaforseta í þeim stormi sem nú geisar. The Times voru meðal þeirra sem greindu frá því að Infantino hefði leitað til Trumps. Fjölmiðladeild FIFA svaraði færslu The Times á X og vísaði frétt miðilsins til föðurhúsanna. „Forseti FIFA hefur ekki hringt nein símtöl í Bandaríkjaforseta eða aðra í ríkisstjórn hans undanfarna daga. Það er hreinn uppspuni,“ segir í færslu FIFA. The FIFA President has not made any call to the U.S President, or any members of his administration, in recent days. It is pure fiction.— FIFA Media (@fifamedia) August 4, 2026 Eftir hörð viðbrögð fótboltasamfélagsins hætti Infantino við áætlanir sínar um að selja hlut í HM. Hann greindi frá því á föstudagskvöldið. Infantino ætlaði að setja fjárfestingarfyrirtækið FFE (FIFA Forward Enterprise) á laggirnar til að halda utan um viðburði á vegum FIFA. Selja átti tuttugu prósenta hlut þess til einkafjárfesta. Bróðir tengdasonar Trumps, Jareds Kushner, átti að leiða fjárfestingarhóp FFE. Eftir vendingar síðustu daga hafa nokkur knattspyrnusambönd neitað að styðja Infantino í næstu forsetakosningum FIFA. Þar á meðal eru knattspyrnusambönd Englands og Svíþjóðar. Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, gagnrýndi fyrirætlanir Infantinos harðlega. Á neyðarfundi UEFA á fimmtudaginn samþykktu öll 55 aðildarríki sambandsins að sniðganga HM ef hugmyndir Infantinos næðu fram að ganga. FIFA Tengdar fréttir Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Framtíð Gianni Infantino sem forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins er í miklu uppnámi en margir af forsprökkum í alþjóðlegum fótbolta vilja að hann yfirgefi forsetastólinn. 3. ágúst 2026 10:01 UEFA hótar FIFA með lögsókn UEFA hefur hótað FIFAmeð því að lögsækja Alþjóðaknattspyrnusambandið fyrir að reyna að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkaaðila. 2. ágúst 2026 22:57 Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Ekki hafa öll aðildarríki FIFA snúið baki við Gianni Infantino, forseta sambandsins, vegna umdeildra áætlana hans um að selja hlut í því til einkafjárfesta. 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