Fótbolti

FIFA segir ekkert til í fréttum af neyðarsímtölum Infantin­os til Trumps

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Réttir Donald Trump Gianni Infantino hjálparhönd?
Réttir Donald Trump Gianni Infantino hjálparhönd? epa/WILL OLIVER

Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, þvertekur fyrir að forseti þess, Gianni Infantino, hafi hringt í Donald Trump Bandaríkjaforseta eða aðra í ríkisstjórn hans til að biðja um aðstoð.

Hart er sótt að Infantino þessa dagana eftir misheppnaða tilraun hans til að hleypa einkafjárfestum að innviðum FIFA, meðal annars sjálfu heimsmeistaramótinu.

Samband Infantinos og Trumps er náið og fjölmiðlar ytra greindu frá því að FIFA-forsetinn hefði tekið upp tólið og óskað eftir hjálp frá Bandaríkjaforseta í þeim stormi sem nú geisar.

The Times voru meðal þeirra sem greindu frá því að Infantino hefði leitað til Trumps. 

Fjölmiðladeild FIFA svaraði færslu The Times á X og vísaði frétt miðilsins til föðurhúsanna.

„Forseti FIFA hefur ekki hringt nein símtöl í Bandaríkjaforseta eða aðra í ríkisstjórn hans undanfarna daga. Það er hreinn uppspuni,“ segir í færslu FIFA.

Eftir hörð viðbrögð fótboltasamfélagsins hætti Infantino við áætlanir sínar um að selja hlut í HM. Hann greindi frá því á föstudagskvöldið.

Infantino ætlaði að setja fjárfestingarfyrirtækið FFE (FIFA Forward Enterprise) á laggirnar til að halda utan um viðburði á vegum FIFA. Selja átti tuttugu prósenta hlut þess til einkafjárfesta. Bróðir tengdasonar Trumps, Jareds Kushner, átti að leiða fjárfestingarhóp FFE.

Eftir vendingar síðustu daga hafa nokkur knattspyrnusambönd neitað að styðja Infantino í næstu forsetakosningum FIFA. Þar á meðal eru knattspyrnusambönd Englands og Svíþjóðar.

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, gagnrýndi fyrirætlanir Infantinos harðlega. Á neyðarfundi UEFA á fimmtudaginn samþykktu öll 55 aðildarríki sambandsins að sniðganga HM ef hugmyndir Infantinos næðu fram að ganga.

FIFA

Tengdar fréttir

Svona er hægt að koma Infantino frá völdum

Framtíð Gianni Infantino sem forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins er í miklu uppnámi en margir af forsprökkum í alþjóðlegum fótbolta vilja að hann yfirgefi forsetastólinn.

UEFA hótar FIFA með lögsókn

UEFA hefur hótað FIFAmeð því að lögsækja Alþjóðaknattspyrnusambandið fyrir að reyna að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkaaðila.

„Rangur maður til að leiða þessi samtök“

Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kallar eftir afsögn Gianni Infantino, forseta FIFA, í ljósi áætlana hans um að selja hlut í sambandinu til einkafjárfesta.

UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, kallar eftir nýrri forystu hjá FIFA í ljósi áætlana hans um einkafjárfestingu í sambandinu, sem hætt hefur verið við. Forsetakosningar fara fram í mars.

JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn

Fjárfestingabankinn JP Morgan safnaði fé fyrir fyrirætlanir Gianni Infantino um einkavæðingu Alþjóðaknattspyrnusambandsins. Bankinn var áður stór hluti af plönum um evrópska ofurdeild.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið