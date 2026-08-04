Fótbolti

Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Leandro Paredes fær fyrir ferðina í leik Newell's Old Boys og Boca Juniors í argentínsku úrvalsdeildinni.
Leandro Paredes fær fyrir ferðina í leik Newell's Old Boys og Boca Juniors í argentínsku úrvalsdeildinni. getty/Luciano Bisbal

Þremur vikum eftir að hafa gert allt vitlaust eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta kom Leandro Paredes sér aftur í fréttirnar fyrir framkomu sína í deildarleik í Argentínu um helgina.

Paredes leikur með Boca Juniors sem mætti Newell's Old Boys í argentínsku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.

Um miðjan seinni hálfleik, þegar Boca Juniors var 1-2 undir, hleypti Paredes öllu í bál og brand er hann þrumaði boltanum í Facundo Guch, leikmann Newell's Old Boys. Guch sneri baki Paredes eftir að brotið hafði verið á honum.

Samherjar hans hópuðust að Paredes, mjög svo ósáttir við argentínska landsliðsmanninn sem virðist vera eitthvað illa fyrir kallaður þessar vikurnar. Dómari leiksins á sunnudaginn gaf Paredes gult spjald fyrir að sparka boltanum í Guch.

Paredes kom inn á sem varamaður í hálfleik í úrslitaleik HM þar sem Argentína mætti Spáni. Eftir leikinn, sem Spánverjar unnu með einu marki gegn engu, réðst hann að Eric García og Gavi.

Paredes slapp við refsingu á staðnum en FIFA hefur hafið rannsókn á framferði hans og argentínska liðsins eftir úrslitaleikinn.

Hinn 32 ára Paredes er uppalinn hjá Boca Juniors og gekk aftur í raðir liðsins í fyrra eftir að hafa spilað áratug í Evrópu.

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