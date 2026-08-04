Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand

Þremur vikum eftir að hafa gert allt vitlaust eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta kom Leandro Paredes sér aftur í fréttirnar fyrir framkomu sína í deildarleik í Argentínu um helgina.
Paredes leikur með Boca Juniors sem mætti Newell's Old Boys í argentínsku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.
Um miðjan seinni hálfleik, þegar Boca Juniors var 1-2 undir, hleypti Paredes öllu í bál og brand er hann þrumaði boltanum í Facundo Guch, leikmann Newell's Old Boys. Guch sneri baki Paredes eftir að brotið hafði verið á honum.
Leandro Paredes laat zich kort na WK-finale opnieuw van zijn slechtste kant zien 🟨🇦🇷 pic.twitter.com/MktP0RVyuQ— ESPN NL (@ESPNnl) August 3, 2026
Leandro Paredes laat zich kort na WK-finale opnieuw van zijn slechtste kant zien 🟨🇦🇷 pic.twitter.com/MktP0RVyuQ
Samherjar hans hópuðust að Paredes, mjög svo ósáttir við argentínska landsliðsmanninn sem virðist vera eitthvað illa fyrir kallaður þessar vikurnar. Dómari leiksins á sunnudaginn gaf Paredes gult spjald fyrir að sparka boltanum í Guch.
Paredes kom inn á sem varamaður í hálfleik í úrslitaleik HM þar sem Argentína mætti Spáni. Eftir leikinn, sem Spánverjar unnu með einu marki gegn engu, réðst hann að Eric García og Gavi.
Paredes slapp við refsingu á staðnum en FIFA hefur hafið rannsókn á framferði hans og argentínska liðsins eftir úrslitaleikinn.
Hinn 32 ára Paredes er uppalinn hjá Boca Juniors og gekk aftur í raðir liðsins í fyrra eftir að hafa spilað áratug í Evrópu.