Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. ágúst 2026 20:59 Mohamed Salah er farinn frá Liverpool en leitar enn að nýju liði. Getty/Robbie Jay Barratt Tyrkneska félagið Trabzonspor hefur formlega greint frá viðræðum sínum við samningslausa leikmanninn Mohamed Salah. Trabzonspor tilkynnti formlega um viðræðurnar í „KAP Public Disclosure Platform“ kerfinu, sem er eins konar samráðsgátt í Tyrklandi þar sem allir opinberir samningar eru birtir. Sumir félagaskiptasérfræðingar ganga svo langt að segja viðræðunum lokið. Salah muni gera tveggja ára samning við Trabzonspor og taka 20 prósent af allri sinni treyjusölu. Í ljósi mjög nýlegrar sögu skal varúðar gæta hvað staðfestingu varðar. Salah, sem hefur verið samningslaus síðan síðasta tímabili hjá Liverpool lauk, virtist hafa gengið frá samningi við Fenerbahce fyrr í sumar. Á síðustu stundu fór umboðsmaður Salah fram á frekari greiðslu og ekkert varð af undirskrift. Tyrkneski boltinn Mest lesið „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið Fótbolti Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Íslenski boltinn Mögnuð tilþrif Íslendingsins unga vekja athygli Handbolti Sakar Infantino um fjárkúgun Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Íslenski boltinn UFC tapaði 3,7 milljörðum á bardagakvöldinu í Hvíta húsinu Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Fótbolti UFC-bardagakappi lést í svefni Sport Fleiri fréttir Infantino boðar neyðarfund Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Sakar Infantino um fjárkúgun Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Þúsundir syrgðu Baresi „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Stefán Teitur er nýr fyrirliði Hannover Arsenal nálgast kaup á Guimaraes HM hetjan fékk magnaðar móttökur hjá nýju liði Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Wenger tjáir sig loks: Segist ekkert hafa vitað af áætlunum Infantinos Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið FIFA segir ekkert til í fréttum af neyðarsímtölum Infantinos til Trumps Metfjöldi nýrra þjálfara Viðurkennir að VAR hafi misst af því þegar leikmaður Brann sýndi puttann Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda Semenyo spenntur fyrir því að starfa undir nýja þjálfaranum Mun Vini fara til Arsenal ef hann semur ekki við Real Madrid? „Vorum miklu betri allan tímann“ „Sigurinn var innan seilingar“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Mun Mount verða lausnin fyrir Manchester United? Missti toppsætið eftir svekkjandi tap Situr á botni deildarinnar eftir að hafa verið tekinn af velli Viktor Bjarki framlengir í Kaupmannahöfn Sjá meira