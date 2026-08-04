Fótbolti

Trabzonspor í form­legum við­ræðum við Salah

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mohamed Salah er farinn frá Liverpool en leitar enn að nýju liði. 
Mohamed Salah er farinn frá Liverpool en leitar enn að nýju liði.  Getty/Robbie Jay Barratt

Tyrkneska félagið Trabzonspor hefur formlega greint frá viðræðum sínum við samningslausa leikmanninn Mohamed Salah.

Trabzonspor tilkynnti formlega um viðræðurnar í „KAP Public Disclosure Platform“ kerfinu, sem er eins konar samráðsgátt í Tyrklandi þar sem allir opinberir samningar eru birtir.

Sumir félagaskiptasérfræðingar ganga svo langt að segja viðræðunum lokið. Salah muni gera tveggja ára samning við Trabzonspor og taka 20 prósent af allri sinni treyjusölu.  

Í ljósi mjög nýlegrar sögu skal varúðar gæta hvað staðfestingu varðar.

Salah, sem hefur verið samningslaus síðan síðasta tímabili hjá Liverpool lauk, virtist hafa gengið frá samningi við Fenerbahce fyrr í sumar. Á síðustu stundu fór umboðsmaður Salah fram á frekari greiðslu og ekkert varð af undirskrift.

Tyrkneski boltinn

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