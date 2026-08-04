Vozinha, landsliðsmarkvörður Grænhöfðaeyja sem sló rækilega í gegn á HM í sumar var fagnað sem stórstjörnu á flugvelli í Síle þar sem hann hefur nú nýjan kafla á sínum ferli sem leikmaður Colo Colo þar í landi.
Fjöldi fólks lagði leið sína á umræddan flugvöll til þess að bera Vozinha augum en fyrir HM í sumar var ekki hægt að sjá fyrir það stökk sem vinsældir hans tóku á meðan mótinu stóð.
Fylgjendafjöldi kappans fertuga á samfélagsmiðlinum Instagram margfaldaðist svo um munar og stendur nú í rúmum 29 milljónum.
⚪️⚫️🇨🇱 Cape Verde hero Vozinha arrives in Chile to join Colo Colo.@rodrigogomezf @cooperativa 🎥 pic.twitter.com/et26l71mgd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026
⚪️⚫️🇨🇱 Cape Verde hero Vozinha arrives in Chile to join Colo Colo.@rodrigogomezf @cooperativa 🎥 pic.twitter.com/et26l71mgd
Grænhöfðaeyjar tóku þátt á HM í fyrsta sinn í sögunni í sumar og saga Vozinha mögnuð. Fyrir mót hafði hann runnið út á samningi hjá þáverandi félagi sínu.
Hann slær svo rækilega í gegn á HM, meðal annars gegn þá ríkjandi heimsmeisturum Argentínu og hefur nú skrifað undir samning hjá Colo Colo.
Cape Verde World Cup goalkeeper Vozinha has signed for Chilean club Colo-Colo on a six-month deal, with the option of a one-year extension, after his performances helped the African nation reach the last 32 on their World Cup debut https://t.co/Oin0Ym1V3z pic.twitter.com/3syHpcKxBX— Reuters (@Reuters) August 4, 2026
Cape Verde World Cup goalkeeper Vozinha has signed for Chilean club Colo-Colo on a six-month deal, with the option of a one-year extension, after his performances helped the African nation reach the last 32 on their World Cup debut https://t.co/Oin0Ym1V3z pic.twitter.com/3syHpcKxBX
Grænhöfðaeyjar komust alla leið í 32-liða úrslit á sínu fyrsta heimsmeistaramóti í sögunni en lutu þar í lægra haldi gegn þá ríkjandi heimsmeisturum Argentínu.
Vozinha gerir sex mánaða samning við Colo Colo en félagið er það sigursælasta í Síle og hefur 34 sinnum orðið landsmeistari.