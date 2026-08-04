Fótbolti

HM hetjan fékk magnaðar mót­tökur hjá nýju liði

Aron Guðmundsson skrifar
Hér má sjá Vozinha í leik Grænhöfðaeyja gegn þá ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í 32-liða úrslitum á HM í sumar. 
Hér má sjá Vozinha í leik Grænhöfðaeyja gegn þá ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í 32-liða úrslitum á HM í sumar.  Vísir/getty

Vozinha, landsliðsmarkvörður Grænhöfðaeyja sem sló rækilega í gegn á HM í sumar var fagnað sem stórstjörnu á flugvelli í Síle þar sem hann hefur nú nýjan kafla á sínum ferli sem leikmaður Colo Colo þar í landi.

Fjöldi fólks lagði leið sína á umræddan flugvöll til þess að bera Vozinha augum en fyrir HM í sumar var ekki hægt að sjá fyrir það stökk sem vinsældir hans tóku á meðan mótinu stóð.

Fylgjendafjöldi kappans fertuga á samfélagsmiðlinum Instagram margfaldaðist svo um munar og stendur nú í rúmum 29 milljónum. 

Grænhöfðaeyjar tóku þátt á HM í fyrsta sinn í sögunni í sumar og saga Vozinha mögnuð. Fyrir mót hafði hann runnið út á samningi hjá þáverandi félagi sínu. 

Hann slær svo rækilega í gegn á HM, meðal annars gegn þá ríkjandi heimsmeisturum Argentínu og hefur nú skrifað undir samning hjá Colo Colo. 

Grænhöfðaeyjar komust alla leið í 32-liða úrslit á sínu fyrsta heimsmeistaramóti í sögunni en lutu þar í lægra haldi gegn þá ríkjandi heimsmeisturum Argentínu. 

Vozinha gerir sex mánaða samning við Colo Colo en félagið er það sigursælasta í Síle og hefur 34 sinnum orðið landsmeistari. 

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