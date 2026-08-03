Fótbolti

„Vorum miklu betri allan tímann“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Jón Þór Hauksson upplifði tilfinningarússibana á meðan á leiknum stóð. 
Jón Þór Hauksson upplifði tilfinningarússibana á meðan á leiknum stóð.  Vísir/Anton Brink

Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, var ánægður með sigurinn og frammistöðuna þegar lið hans sótti sigur gegn Val í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. 

„Við vorum mun sterkari aðilinn frá upphafi til enda og sigurinn því fyllilega sanngjarn og kærkominn. Strákarnir sýndu karakter að snúa stöðunni við á lokamínútum leiksins og ná í sigurinn sem við áttum klárlega skilinn,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, að leik loknum.

„Við áttum skot í stöng og fengum urmul af færum til þess að bæta við fleiri mörkum. Leikmenn mínir sýndu gæði sín og úr hverju þeir eru gerðir að þessu sinni og vonandi verður áframhald á því. Sigrar gefa ávallt byr undir báða vængi og nú er bara að byggja á þessu í framhaldinu,“ sagði Jón Þór þar að auki.

„Það var gaman að sjá sóknarleikinn í kvöld. Við vorum hugrakkir með boltann og það var gott flæði í uppspilinu. Við sköpuðum hvað eftir annað góðar stöður og hefðum getað skorað fleiri mörk. Það er jákvætt að Árni er kominn á blað og gaman að sjá Benedikt koma að öllum mörkunum,“ sagði hann.

„Með þessum sigri þokumst við upp töfluna en það er mikil vinna fram undan. Við þurfum að sjá til þess að við mætum með þetta hugarfar og þetta þor í komandi leiki. Við erum staðráðnir í að koma okkar í efri hlutann og til þess að svo geti orðið þurfum við að leggja hart að okkur,“ sagði Jón Þór um framhaldið.

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