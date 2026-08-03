„Vorum miklu betri allan tímann“ Hjörvar Ólafsson skrifar 3. ágúst 2026 22:17 Jón Þór Hauksson upplifði tilfinningarússibana á meðan á leiknum stóð. Vísir/Anton Brink Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, var ánægður með sigurinn og frammistöðuna þegar lið hans sótti sigur gegn Val í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. „Við vorum mun sterkari aðilinn frá upphafi til enda og sigurinn því fyllilega sanngjarn og kærkominn. Strákarnir sýndu karakter að snúa stöðunni við á lokamínútum leiksins og ná í sigurinn sem við áttum klárlega skilinn,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, að leik loknum. „Við áttum skot í stöng og fengum urmul af færum til þess að bæta við fleiri mörkum. Leikmenn mínir sýndu gæði sín og úr hverju þeir eru gerðir að þessu sinni og vonandi verður áframhald á því. Sigrar gefa ávallt byr undir báða vængi og nú er bara að byggja á þessu í framhaldinu,“ sagði Jón Þór þar að auki. „Það var gaman að sjá sóknarleikinn í kvöld. Við vorum hugrakkir með boltann og það var gott flæði í uppspilinu. Við sköpuðum hvað eftir annað góðar stöður og hefðum getað skorað fleiri mörk. Það er jákvætt að Árni er kominn á blað og gaman að sjá Benedikt koma að öllum mörkunum,“ sagði hann. „Með þessum sigri þokumst við upp töfluna en það er mikil vinna fram undan. Við þurfum að sjá til þess að við mætum með þetta hugarfar og þetta þor í komandi leiki. Við erum staðráðnir í að koma okkar í efri hlutann og til þess að svo geti orðið þurfum við að leggja hart að okkur,“ sagði Jón Þór um framhaldið. Íslenski boltinn Besta deild karla Stjarnan Mest lesið Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Fótbolti Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Íslenski boltinn Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Enski boltinn Infantino sagður biðla til Trump um hjálp Fótbolti Fundu hlauparann sem var týndur í 44 daga Sport UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Vann Einvígið á Nesinu annað árið í röð Golf Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Fleiri fréttir „Vorum miklu betri allan tímann“ „Sigurinn var innan seilingar“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Mun Mount verða lausnin fyrir Manchester United? Missti toppsætið eftir svekkjandi tap Situr á botni deildarinnar eftir að hafa verið tekinn af velli Viktor Bjarki framlengir í Kaupmannahöfn Tottenham hefur áhuga á að fá Gakpo Fær samning fram yfir næsta heimsmeistaramót Henderson genginn í raðir Chelsea Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Infantino sagður biðla til Trump um hjálp Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Víkingar og Valsarar vita nú hvað bíður þeirra í Evrópu Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. England dregur stuðning sinn við Infantino til baka Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli UEFA hótar FIFA með lögsókn Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Sjá meira