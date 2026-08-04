Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Stefán Teitur Þórðarson, er nýr fyrirliði Hannover 96 í Þýskalandi.
Frá þessu er greint í tilkynningu á heimasíðu félagsins en þjálfari liðsins, Christian Titz, telur Skagamanninn bestan í að sinna því hlutverki á komandi tímabili.
Maurice Neubauer og Jean Hugonet eru varafyrirliðar liðsins.
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Stefán Teitur hefur nú þegar borið fyrirliðabandið í nokkrum leikjum Hannover á undirbúningstímabilinu en hann gekk í raðir félagsins á síðasta tímabili.
„Heilt á litið í leikmannahópnum er Stefán Teitur einn þeirra sem ber af,“ segir Christian Titz, þjálfari Hannover um val sitt. „Ekki aðeins hvað varðar hæfileika hans innan vallar heldur einnig með nærveru sinni og það hvernig hann leiðir með góðu fordæmi bæði innan sem utan vallar.“
Stefán Teitur segir það mikinn heiður að bera fyrirliðabandið hjá Hannover.
„Þetta er mikill heiður að vera fyrirliði þessa liðs og sögufræga félags. Hér hefur mér liðið eins og heima hjá mér frá upphafi.“
Hannover leikur í þýsku B-deildinni en stefnir á að vinna sér sæti í þýsku úrvalsdeildinni á komandi tímabili.