Breiðablik vann góðan sigur á Víking á Eikarvellinum í tólftu umferð Bestu deildar kvenna. Breiðablik var lengi að skora fyrsta mark leiksins en náði að skora þrjú mörk á sjö mínútna kafla.
Fyrri hálfleikurinn var heldur rólegur og lítið um að vera. Bæði lið tóku lítið af áhættum og fá færi sköpuðust á báða bóga.
Á sautjándu mínútu tók Agla María Albertsdóttir hornspyrnu fyrir Breiðablik og náði Kristín Dís Árnadóttir að skalla boltann í slánna af stuttu færi. Litlu mátti muna að boltinn hefði farið inn og Víkingar sluppu með skrekkinn. Breiðablik hélt áfram að sækja en náði ekki að skapa sér almennileg færi í fyrri hálfleiknum.
Seinni hálfleikurinn var jafn til að byrja með en Breiðablik braut ísinn á 72. Mínútu þegar Edith Kristín Kristjánsdóttir náði að skora eftir fyrirgjöf frá Líf Joosdóttur van Bemmel.
Breiðablik átti svo eftir að láta kné fylgja kviði og bætti Líf við öðru marki Blika aðeins nokkrum mínútum síðar með frábæru skoti við enda teigsins. Ólöf Sigríður Kristinsdóttir skoraði svo þriðja mark Breiðabliks á sjö mínútna kafla þegar Sigurborg Sveinbjörnsdóttir í marki Víkinga blakar fyrirgjöf Öglu Maríu Albertsdóttur í Ólöfu Sigríði og inn.
Víkingar náðu að skora sárabótamark undir lok leiks eftir klaufaskap í vörn Breiðabliks. Bergdís Sveinsdóttir náði að pota boltanum inn eftir að Taylor Kane varði skot Camilly Kristal Silva Da Rocha.
Breiðablik var þó ekki búið að syngja sitt síðasta þar sem hin fjórtán ára Ólöf Margrét Marvinsdóttir innsiglaði 4-1 sigur eftir að hún var nýkomin inn á völlin.
Mikilvægur sigur fyrir Breiðablik sem endurheimtir toppsæti deildarinnar. FH á þó leik til góða og getur unnið toppsætið til baka á morgun.
Fyrsta mark Breiðabliks breytti leiknum og opnaði flóðgáttina. Víkingsliðið var búið að verjast mjög vel fyrstu 72 mínútur leiksins. Svo skorar Breiðablik eftir klaufaskap í vörninni og einbeitingin gjörsamlega fer.
Líf Joosdóttir van Bemmel átti frábæran leik og skoraði og lagði upp í leiknum. Ólöf Margrét Marvinsdóttir fær einnig hrós fyrir að skora eftir að hafa komið inn á í lokin aðeins fjórtán ára gömul. Víkingsliðið sem heild er skúrkur við að missa einbeitinguna eftir 70 mínútna leik. Það verður þó ekki tekið af Víkingum að þetta var flottur leikur hjá þeim þangað til.
Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson dæmdi flottan leik og lítið út á hann að setja. Hann negldi allar mikilvægar ákvarðanir í leiknum og hafði góða stjórn.
DJ Gugga kann að halda uppi stemmningunni á vellinum. Það var ekki fjölmennt í stúkunni, líklegast vegna heimsmeistaramótsins sem er á sama tíma, en þeir sem mættu voru í góðum gír.