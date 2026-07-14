„Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 14. júlí 2026 22:02 Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, sá sínar stelpur tapa þremur leikjum í röð. Vísir/Diego „Vanlíðan og vonbrigði,“ sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson eftir 0-1 tap Þróttar gegn Fram í Bestu deild kvenna í kvöld. Eftir stórt tap í síðustu umferð mátti Þróttur þola tap gegn botnliði Fram á heimavelli. Jóhann Kristinn var því eðlilega langt niðri eftir leik. „Ég er rosalega sár og svekktur eins og allar stelpurnar og öll sem eru í kringum þetta hjá Þrótti. Þetta er ekki það sem við ætluðum að bjóða upp á í kvöld. Okkar fólk sem kom hingað frekar en að horfa á undanúrslitin á HM átti þetta ekki skilið og við áttum það að okkar mati ekki heldur. Við ætluðum að gera betur og sýna þeim góða frammistöðu, við ætluðum að ná í þrjú stig. Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega. Manni líður eins og maður hafi brugðist og við höfum auðvitað gert það á ákveðinn hátt og það er ekki góð tilfinning.“ Aðspurður hvað hefði farið úrskeiðis í kvöld hafði Jóhann Kristinn eftirfarandi að segja: „Þetta er svolítið svona leiðindauppskrift. Við náum ekki að taka nægilega góðar ákvarðanir eða búa nægilega mikið til á síðasta þriðjungi. Svo þegar við fáum færi þá náum við ekki að skora. Sóknarleikurinn er ekki nægilega góður, augljóslega því við skorum ekki mark í kvöld á okkar eigin heimavelli. Við höfum verið að reyna að vinna í þessu. Svo er það þannig að hætta sem við vissum að væri til staðar nýtir sér styrkleika framherja síns sem er góð með bakið í markið. Hún nær að snúa af sér gríðarlega sterkan varnarmann sem er hjá okkur. Við vissum af þessu en þær gerðu þetta frábærlega og börðust fyrir þessu. Framarar eiga heiður skilinn fyrir hvernig þær hafa risið í sumar og þessir tveir sigrar í röð hjá þeim eru til eftirbreytni. En við þurfum að hugsa okkar gang. Ég er ekki að ná að fá stelpurnar mínar til að sjá og trúa því hvað þær eru góðar því þær eru það. Þær eru ógeðslega góðar en ég er ekki að fá þær til að trúa því við erum að spila verr en við eigum að gera á venjulegum degi.“ Eftir leik kvöldsins er Þróttur með 13 stig í 5. sæti en Fram í 9. sæti með 10 stig. Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Fram Mest lesið Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fótbolti Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Willum hrifinn af norska módelinu Sport Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Fleiri fréttir „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjá meira