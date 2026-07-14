Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United

Manchester United hefur tryggt sér þjónustu belgíska landsliðsmannsins Youri Tielemans en félagið hefur keypt hann frá Aston Villa.
Manchester United staðfesti félagaskiptin í myndbandi sem birt var á samfélagsmiðlinum X í kvöld. Talið er að Tielemans hafi verið með uppkaupsákvæði upp á 41 milljón punda, sem jafngildir tæplega 460 milljónum norskra króna.
Tielemans var fyrirliði Belgíu á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Belginn var með samning við Villa til júní 2028. Þrátt fyrir að önnur félög hafi einnig sýnt áhuga kaus 29 ára gamli leikmaðurinn að ganga til liðs við Old Trafford.
Youri Tielemans hefur spilað 70 leiki og skorað átta mörk fyrir belgíska landsliðið. Hann hefur áður leikið með Leicester, Monaco og Anderlecht.
He's here.Welcome to the United family, Youri 🔏❤️— Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026
He's here.Welcome to the United family, Youri 🔏❤️