Mun Mount verða lausnin fyrir Manchester United?

Mason Mount hefur staðið sig vel hingað til á undirbúningstímabili Manchester United. Liðið þarf góðan kjarna á miðjuna eftir brottför Casemiro en ekki er víst hvort Mount geti fyllt í skarðið.
Manchester United þarf að dýpka leikmannahópinn sinn í sumar. Ekki margir leikmenn eru til staðar á miðjunni eftir að Casemiro fór frá félaginu og Manuel Ugarte sleit krossband. Liðið hefur keypt Andrey Santos og Youri Tielemans það sem af er félagsskiptagluggans en báðir eru miðjumenn. Búist er þó við að United fjárfesti í fleiri miðjumönnum.
Mason Mount er 27 ára og hefur verið hjá félaginu síðan árið 2023 þar sem hann fékk víðfrægu treyju númer sjö. Hann hefur aldrei náð sér almennilega á strik með United þar sem hann hefur lent í meiðslum á óheppilegum tímum. Þessa stundina virðist hann þó vera heill heilsu og hefur spilað vel á undirbúningstímabilinu.
Kannski er óþarfi fyrir Manchester United að kaupa annan miðjumann ef Mount nær að halda sér heilum á tímabilinu. Michael Carrick, þjálfari Manchester United, var lengi vel einn af kjarnamiðjumönnum liðsins og veit því hvað hann þarf til að styrkja miðsvæðið. Mögulega sér hann það sem vantar í Mason Mount.
Michael Carrick hefur verið hrifinn af því hvernig miðja PSG-liðsins vinnur saman og virðist ætla að endurgera hana á Old Trafford. Miðja PSG hefur náð miklum árangri þar sem liðið hefur unnið Meistaradeild Evrópu síðustu tvö tímabil. Mason Mount gæti orðið hluti af því uppleggi hjá Carrick en það veltur allt á því hvort að hann haldist heill.