Fótbolti

Situr á botni deildarinnar eftir að hafa verið tekinn af velli

Andri Broddason skrifar
Daníel Leó Grétarsson er leikmaður Sönderjyske í dönsku deildinni en hann fór af velli í hálfleik gegn OB.
Daníel Leó Grétarsson er leikmaður Sönderjyske í dönsku deildinni en hann fór af velli í hálfleik gegn OB. Getty/Nigel French

Daníel Leó Grétarsson var í byrjunarliði Sönderjyske þegar liðið fór í heimsókn til Óðinsvéa og mætti OB í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. OB náði að vinna leikinn 1-0.

Daníel Leó Grétarsson átti fínan leik í vörn Sönderjyske þegar liðið mætti OB í dönsku úrvalsdeildinni. Liðið hans Daníels Leós lenti þó í áfalli eftir aðeins fimm mínútna leik þegar Mathias Olessen, fyrirliði Sönderjyske, þurfti að fara meiddur af velli.

OB var sterkara liðið í fyrri hálfleik en liðið náði ekki að koma sér í almennilegt færi. Í hálfleik var Daníel Leó tekinn af velli hjá Sönderjyske sem sást á vörn liðsins þar sem OB var í stanslausri sókn mestallan leikinn. Liðið var að synda í færum en átti í erfiðleikum með að nýta þau.

Loks á 81. mínútu náði OB að brjóta ísinn og ná forystu. Noah Ganaus skallaði þá fyrirgjöf Marcus McCoy í netið og reyndist þetta vera lokamark leiksins.

Sönderjyske situr á botni dönsku úrvalsdeildarinnar sem eina liðið sem hefur tapað báðum sínum leikjum. OB tryggði sér mikilvæg þrjú stig eftir að hafa tapað fyrsta leik deildarinnar gegn Viborg.

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