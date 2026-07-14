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Leik lokið: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur  aftur á sigurbraut

Theodóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar
Stjörnukonur fagna einu af þremur mörkum sínum í sigrinum í kvöld.
Stjörnukonur fagna einu af þremur mörkum sínum í sigrinum í kvöld. Vísir/Diego

Stjörnukonur komust aftur á sigurbraut og enduðu tveggja leikja sigurgöngu Þór/KA með 3-2 sigri í leik liðanna í Bestu deild kvenna í fótbolta í Garðabænum í kvöld.

Fanney Lísa Jóhannesdóttir kom Stjörnunni í 1-0 en Bríet Jóhannsdóttir jafnaði metin fyrir hlé. Snædís María Jörundsdóttir og Hulda Hrund Arnarsdóttir skoruðu með átta mínútna millibili í seinni hálfleik og tryggðu Stjörnunni öll þrjú stigin.

Þór/KA átti lokaorðið þegar Erin Flurey skoraði úr vítaspyrnu í blálokin og það var því smá spenna á síðustu mínútum leiksins.

Sigurinn, sá fimmti í síðustu sex leikjum Stjörnunnar, kemur liðinu upp að hlið Blika í öðru sæti en Breiðablikskonur eiga leik inni.

Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.

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