Leik lokið: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur  aftur á sigurbraut

Stjörnukonur komust aftur á sigurbraut og enduðu tveggja leikja sigurgöngu Þór/KA með 3-2 sigri í leik liðanna í Bestu deild kvenna í fótbolta í Garðabænum í kvöld.Fanney Lísa Jóhannesdóttir kom Stjörnunni í 1-0 en Bríet Jóhannsdóttir jafnaði metin fyrir hlé. Snædís María Jörundsdóttir og Hulda Hrund Arnarsdóttir skoruðu með átta mínútna millibili í seinni hálfleik og tryggðu Stjörnunni öll þrjú stigin.Þór/KA átti lokaorðið þegar Erin Flurey skoraði úr vítaspyrnu í blálokin og það var því smá spenna á síðustu mínútum leiksins.Sigurinn, sá fimmti í síðustu sex leikjum Stjörnunnar, kemur liðinu upp að hlið Blika í öðru sæti en Breiðablikskonur eiga leik inni.Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.