Mannréttindasamtök hafa kært Gianni Infantino, forseta FIFA, til Alþjóðaólympíunefndarinnar vegna tengsla hans við Donald Trump Bandaríkjaforseta á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Infantino er sakaður um að hafa brotið reglur um pólitískt hlutleysi í samskiptum sínum við Trump.
Mannréttindasamtökin FairSquare, sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, segja að Infantino, sem varð meðlimur Alþjóðaólympíunefndarinnar árið 2020, hafi ítrekað brotið Ólympíusáttmálann og siðareglur nefndarinnar, nú síðast í meðferð sinni á máli Folarin Balogun.
Aganefnd FIFA frestaði eins leiks banni bandaríska framherjans, sem gerði honum kleift að spila í 16-liða úrslitum HM gegn Belgíu. Þetta gerðist í kjölfar símtals frá Trump til Infantino, en Infantino heldur því fram að nefndir FIFA séu algjörlega sjálfstæðar.
Tugir evrópskra þingmanna eru líka sagðir vera að safna stuðningi til að hefja rannsókn á forseta FIFA á Evrópuþinginu. FIFA hefur ekki gefið neina skýringu á því hvers vegna banninu var frestað.
FairSqaure - a group which promotes accountability in sport - has filed a complaint against FIFA president Gianni Infantino with the International Olympic Committee.They claim Infantino has repeatedly breached IOC rules on political neutrality.FIFA have declined to comment. pic.twitter.com/ZsuISe4igK— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) July 14, 2026
FairSqaure - a group which promotes accountability in sport - has filed a complaint against FIFA president Gianni Infantino with the International Olympic Committee.They claim Infantino has repeatedly breached IOC rules on political neutrality.FIFA have declined to comment. pic.twitter.com/ZsuISe4igK
Í kæru FairSquare eru tilgreind fimm skýr brot á reglum Alþjóðaólympíunefndarinnar um pólitískt hlutleysi, ásamt „prima facie“ sönnunargögnum um tvö önnur alvarleg brot – þar á meðal meðferðina á máli Balogun.
„Gianni Infantino hefur ítrekað brotið reglur Alþjóðaólympíunefndarinnar um pólitískt hlutleysi með því að veita Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, pólitískan stuðning sinn,“ sagði FairSquare í yfirlýsingu.
„Sönnunargögnin benda til þess að hr. Infantino hafi framið fimm skýr brot á reglum Alþjóðaólympíunefndarinnar um pólitískt hlutleysi með yfirlýsingum eða öðrum skýrum stuðningsyfirlýsingum við Bandaríkjaforseta.
NEW: Human rights group files complaint to International Olympic Committee alleging FIFA + Infantino breached political neutrality rules over Balogun red card decision.(Infantino is an IOC member).https://t.co/gIlXQ0fi0K— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 14, 2026
NEW: Human rights group files complaint to International Olympic Committee alleging FIFA + Infantino breached political neutrality rules over Balogun red card decision.(Infantino is an IOC member).https://t.co/gIlXQ0fi0K
Þá er vísað til tveggja annarra tiltekinna mála sem mannréttindasamtökin biðja IOC um að rannsaka. Annað þeirra er Balogun-málið frá HM, hitt snýst um stuðning sem Infantino er sagður hafa veitt stuðningsmannasvæði á HM sem talið er hafa tengsl við Trump.
„Við höfum einnig lagt fram sönnunargögn um tvö önnur alvarleg brot sem við óskum eftir að Alþjóðaólympíunefndin rannsaki. Það fyrra varðar mögulegt undanlát frá pólitískum þrýstingi frá Trump forseta til að sniðganga agareglur FIFA á vellinum á HM karla 2026.“
„Það síðara varðar kynningu hr. Infantino á stuðningsmannasíðu FIFA fyrir HM karla 2026, sem virðist hafa verið hluti af gagnaöflunarherferð sem rekin var af aðilum tengdum Trump forseta.“