Erlent

Dómari ó­gildir sátt Trump og skatta­yfir­valda

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Sérfræðingar telja að þrátt fyrir dóminn muni þingmenn grípa til aðgerða til að freista þess að kveða samkomulagið algjörlega í kútinn.
Sérfræðingar telja að þrátt fyrir dóminn muni þingmenn grípa til aðgerða til að freista þess að kveða samkomulagið algjörlega í kútinn. Getty/Andrew Harnik

Dómstóll í Bandaríkjunum hefur ógilt samkomulag milli Donald Trump Bandaríkjaforseta og opinberra stofnana, sem kvað á um að Trump og fjölskylda hans yrðu varanlega undanskilin skattrannsóknum og að stofnaður yrði 1,8 milljarða dala sjóður fyrir þá sem telja sig hafa orðið fyrir ofsóknum af hálfu hins opinbera.

Gegn þessu skuldbatt Trump sig til að láta niður falla tíu milljarða dala lögsókn sína gegn skattinum.

Dómarinn Kathleen Williams sagði í úrskurði sínum að málið væri allt hið ótilhlýðilegasta. Fyrir það fyrsta hefi það aldrei snúist um að fá lagalega niðurstöðu í deilu.

Báðir aðilar væru sama megin borðsins, þar sem stofnanirnar sem gengu að samkomulaginu við Trump væru undir hans stjórn.

Þá benti dómarinn á að Trump hefði ekki gengið á eftir málinu fyrr en hann komst aftur í Hvíta húsið og kom fyrrverandi lögmönnum sínum til valda í dómsmálaráðuneytinu.

Trump höfðaði upphaflega málið eftir að skattagögnum hans var lekið en lekinn leiddi ljós að hann hefði aðeins greitt 750 dollara í tekjuskatt árið 2016, þegar hann varð forseti, og ekki dollar í tíu af fimmtán árum þar á undan.

Bandaríkin Donald Trump

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