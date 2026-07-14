Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hólmfríður Gísladóttir skrifar 14. júlí 2026 10:15 Sérfræðingar telja að þrátt fyrir dóminn muni þingmenn grípa til aðgerða til að freista þess að kveða samkomulagið algjörlega í kútinn. Getty/Andrew Harnik Dómstóll í Bandaríkjunum hefur ógilt samkomulag milli Donald Trump Bandaríkjaforseta og opinberra stofnana, sem kvað á um að Trump og fjölskylda hans yrðu varanlega undanskilin skattrannsóknum og að stofnaður yrði 1,8 milljarða dala sjóður fyrir þá sem telja sig hafa orðið fyrir ofsóknum af hálfu hins opinbera. Gegn þessu skuldbatt Trump sig til að láta niður falla tíu milljarða dala lögsókn sína gegn skattinum. Dómarinn Kathleen Williams sagði í úrskurði sínum að málið væri allt hið ótilhlýðilegasta. Fyrir það fyrsta hefi það aldrei snúist um að fá lagalega niðurstöðu í deilu. Báðir aðilar væru sama megin borðsins, þar sem stofnanirnar sem gengu að samkomulaginu við Trump væru undir hans stjórn. Þá benti dómarinn á að Trump hefði ekki gengið á eftir málinu fyrr en hann komst aftur í Hvíta húsið og kom fyrrverandi lögmönnum sínum til valda í dómsmálaráðuneytinu. Trump höfðaði upphaflega málið eftir að skattagögnum hans var lekið en lekinn leiddi ljós að hann hefði aðeins greitt 750 dollara í tekjuskatt árið 2016, þegar hann varð forseti, og ekki dollar í tíu af fimmtán árum þar á undan. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Innlent Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana Innlent Grobba sig af stolnum trjám Innlent Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Erlent Fleiri fréttir Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Sjá meira