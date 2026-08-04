Síðustu vikur hefur borun staðið yfir að næturlagi í sjónum úti fyrir Kársnesi en henni er nú lokið. Borunin er skref í smíði Fossvogsbrúar sem verður 270 metra löng, allt að sautján metra breið og opnar þann 16. júní árið 2028, ef allt fer eftir áætlun. Staðarstjóri segir framkvæmdina vera hreint út sagt ótrúlega en meðal þeirra sem hafa komið að smíðinni eru atvinnukafarar sem sérhæfa sig í logsuðu neðansjávar.
Undirstöður brúarinnar Öldu yfir Fossvog eru í sex hlutum, þar af eru fjórir burðarásar á sjó. Nota þarf stóran bor sem nær upp í 35 metra hæð til að koma staurunum fyrir í burðarvirki brúarinnar og eingöngu er heimilt að nota slík vinnutæki þegar flugvöllurinn er lokaður.
„Það sem við höfum verið að brasa hérna á sjó, þessi stauravinna, henni er lokið,“ segir Guðjón Örn Björnsson, staðarstjóri Ístaks, en Ístak og Per Aarsleff AS tóku formlega við framkvæmdasvæðinu á Kársnesi í janúar 2026 til að hefja undirbúning brúarsmíði og hófust framkvæmdir í apríl.
„Ég er nú ekki að fara að vera bjartsýnn á að íbúarnir hérna [á Kársnesi] séu alveg lausir við okkur en við erum ekki að bora meira í sjónum,“ bætir Guðjón við.
Hægt er að fylgjast með framvindu mála á sérstakri vefsíðu um Fossvogsbrú en þar eru vikulega birtar upplýsingar um hvaða vinna er í gangi hverju sinni. Guðjón útskýrir að nú taki við vinna þar sem síðustu staurarnir á landfyllingunni við brautarenda Reykjavíkurflugvallar verði reknir niður.
Kársnesmegin er unnið að svokölluðu landkari, uppsteypu á undirstöðum landstöpuls, en íbúar gætu orðið varir við einhverja dynki en ekkert jafn stanslaust og högghljóðin sem heyrðust þegar borað var í klöppina.
„Við viljum þakka íbúunum hérna kærlega fyrir auðsýnda þolinmæði og jákvæðni í okkar garð,“ segir Guðjón í samtali við blaðamann og ítrekar að „við skynjum það hérna mjög sterkt að fólkið hérna í kring er jákvætt gagnvart framkvæmdinni.“
Líkt og fyrr segir gætu íbúar á Kársnesi áfram orðið varir við einhver hljóð frá framkvæmdasvæðinu en Guðjón segir mögulega dynki geta heyrst á næstu dögum og vikum þegar logsoðnir stálrammar, þurrkvíar, verða hífðar ofan á staurana sem hafa verið festir.
Til þess að komast að staurundirstöðunum verða settar upp flotbryggjur en þær verða ekki varanlegar. Á sjó verða staurarnir svo fylltir af steypu og að því loknu verða þurrkvíarnar hífðar á staurana. Hífingar sem fylgja þessum hluta verksins eru gerðar að næturlagi en eiga ekki að valda miklu raski og eru mun hljóðlátari en borunin.
„Þetta eru fjórar þurrkvíar sem eru í raun svona stálkassar sem eru um sex metra langir, fimmtán metra breiðir og átta metra háir. Nánast eins og hús,“ segir Guðjón og bætir við: „Það er búið að smíða það allt og það verður sem sagt híft ofan á staurana.“
Vinnan við stálrammana er áætluð út ágúst og í september en brúin á að vera fullkláruð um hásumar árið 2028.
„Við erum langt komnir með undirstöðuna sem er hérna Kársnesmegin og erum að byrja núna á undirstöðunni sem er Reykjavíkurmegin,“ segir Guðjón en hann minnist á það að margir hlutar verkefnisins þyki spennandi, í það minnsta fyrir fólk sem hefur áhuga á svona framkvæmdum.
„Við erum hérna með stóra pramma og framundan er að við verðum með menn í vatninu sem munu logsjóða á næturnar,“ segir hann en sjávarbotninn sé í um tíu til fimmtán metra dýpt þar sem unnið sé.
Guðjón sér fram á að brúarsmíðin klárist hratt og örugglega en brúin Alda á að opna þann 16. júní árið 2028. Brúin sjálf sé smíðuð og álagsprófuð í Póllandi en hún sé svo flutt til Íslands í fimm pörtum og hífð á undirstöðurnar.
„Allt þetta umstang sem er á okkur núna, þessir staurar og þurrkvíin og allt það, hún er í raun og veru hífð ofan á það.“
Hann nýtir tækifærið og þakkar íbúum Kársness enn og aftur kærlega fyrir þolinmæðina en þeir hjá Ístaki gera sitt besta til að hafa vinnuna sem hljóðlátasta. Stundum skapist aðstæður þar sem hljóð berist ótrúlega vel frá prammanum og það sé lítið við því að gera.
„Þessari næturvinnu, þegar við erum að bora staurana ofan í klöpp, er lokið og við fylgjumst mjög vel með þessum hljóðmælingum sem eru í gangi,“ segir hann og útskýrir að „verstu næturnar eru þegar það er logn og alveg hljóðbært. Þá heyrist bara mælt mál hérna ef strákarnir úti á prammanum eru eitthvað að syngja.“
Því hafi verið fagnað um helgina þegar síðustu staurarnir voru klárir en útlit er fyrir að Guðjón og félagar hjá Ístaki muni vinna áfram að fleiri fösum Borgarlínunnar á næstu árum.
Betri samgöngur annars vegar og Ístak hf. & Per Aarsleff AS hins vegar skrifuðu undir verksamning um smíði Fossvogsbrúar fyrr í dag. Fyrirtækin áttu lægra af tveimur tilboðum í verkið og hljóðar samningurinn upp á um 7,7 milljarða króna.
Reiknað er með að fyrsti áfangi Borgarlínu verði tekinn í gagnið seinni hluta ársins 2025. Frumdrög þessa áfanga upp á tuttugu og fimm milljarða voru kynnt í dag og munar þar mestu um kostnað við brýr yfir Fossvog og Elliðaárvog.