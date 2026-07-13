Erlent

Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Pablo Quirno utanríkisráðherra stakk niður penna og Messi og félagar sungu um Falklandseyjar í aðdraganda stórleiksins á miðvikudaginn.
Pablo Quirno utanríkisráðherra stakk niður penna og Messi og félagar sungu um Falklandseyjar í aðdraganda stórleiksins á miðvikudaginn. Vísir/Samsett

Á miðvikudagskvöldið mætast England og Argentína í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu en Pablo Quirno utanríkisráðherra Argentínu stakk niður penna við tilefnið og minnti á að deilunni um Falklandseyjar er hvergi nærri lokið af þeirra hálfu.

Á laugardaginn, þegar ljóst varð að Englendingar myndu mæta Argentínu í undanúrslitunum, birtist löng grein eftir Pablo Quirno utanríkisráðherra Argentínu í La Nación einum mest lesna miðli Argentínu.

„Ólögmæt landtaka“

Í greininni segir atkvæðagreiðslu sem fram fór á eyjunum árið 2013 þar sem allir íbúar að þremur undanskildum greiddu atkvæði með því að vera áfram hluti af Bretlandi hafa farið ólöglega fram. Hann kallaði í leiðinni eftir því að Argentína og Bretland settust að samningaborðinu.

„Tíminn gerir ólögmæta landtöku ekki að rétti né mun hann kljúfa landfræðilega einingu argentínska lýðveldisins,“ skrifar Quirno.

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Mislukkuð innrás Argentínumanna árið 1982 sem hrundið var af Bretum og kostaði mörghundruð manns lífið telur Quirno ekki hafa markað endalok deilunnar og heldur ekki atkvæðagreiðslan árið 2013 sem var eins afgerandi og hægt er að hugsa sér.

Argentínumenn gera enn tilkall áratugum eftir innrásina

Pablo Quirno gerir grein fyrir tilkalli Argentínu til eyjanna með ýmissa vísana til alþjóðalaga og sögunnar. Tilkall Argentínu sé í raun andstaða við breska nýlendustefnu sem verður að teljast ansi langsótt í ljósi þess að íbúar eyjanna eru nær allir breskir og hafa verið það í langan tíma.

„Falklandseyjar eru saga, land, haf, minning og örlög. Þær eru loforð kynslóða á milli. Þær eru rödd þjóðar sem kann að bíða án þess að gefast upp og kann að krefjast án þess að láta undan,“ skrifar Quirno og heitir því að Argentína láti ekki undan tilkalli sínu til eyjanna sama hvað.

Fyrr á árinu fór að bera meira á þessum málflutningi argentínskra stjórnvalda vegna frétta um að ríkisstjórn Trumps hefði rætt um að breyta stefnu Bandaríkjanna varðandi eyjarnar. Í minnisblaði frá bandaríska varnarmálaráðuneytinu sem lekið var að mögulegt væri að endurhugsa afstöðu Bandaríkjanna til deilunnar sem hefnd fyrir afstöðu Bretlands til árása Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Javier Milei forseti Argentínu er mikill bandamaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta.

Landsliðið söng um eyjarnar

Það vakti mikla athygli í Bretlandi þegar myndband úr búningsklefa argentínska landsliðsins eftir sigur þeirra á Egyptum í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins fór í dreifingu. Þar sungu þeir um að verða heimsmeistara „fyrir Malvinas [argentínska nafn eyjanna], fyrir Diego [Maradona] og fyrir Leo [Messi].“

Landsliðið söng um að sigra fyrir Falklandseyjar eftir leik þeirra gegn Egyptum í sextán liða úrslitum.Knattspyrnusamband Argentínu

„Á hverjum degi endurnýja ég þetta umboð með þeirri vitund að fáar skyldur geta verið meiri heiður fyrir utanríkisráðherra en að bera rödd þessa réttláta málstaðar út í heiminn og verja hann með sömu festu og milljónir samlanda minna aðhyllast hann. Í því felst einn mesti heiður og skuldbinding sem Argentínumaður getur tekið að sér. Það er mín skuldbinding,“ skrifar Pablo Quirno utanríkisráðherra Argentínu.

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