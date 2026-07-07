Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM

Johan Manzambi hefur slegið í gegn á heimsmeistaramótinu í fótbolta og Newcastle United vill klófesta Svisslendinginn unga.
Manzambi hefur skorað þrjú mörk og lagt upp tvö fyrir Sviss á HM. Svisslendingar mæta Kólumbíumönnum í lokaleik sextán liða úrslita mótsins í kvöld.
Newcastle seldi Sandro Tonali til Tottenham fyrir hundrað milljónir punda í gær og félagið vill fá Manzambi til að fylla í það skarð.
Hinn tvítugi Manzambi var í stóru hlutverki hjá Freiburg á síðasta tímabili. Þýska liðið komst þá alla leið í úrslit Evrópudeildarinnar þar sem það tapaði fyrir Aston Villa, 0-3.
Manzambi var valinn besti ungi leikmaður Evrópudeildarinnar á síðasta tímabili og frammistaða hans á HM hefur vakið enn meiri athygli á honum.
The Athletic greinir frá því að Newcastle vilji hefja viðræður við Freiburg á næstu dögum um kaup á Manzambi. Hann ku vera spenntur fyrir því að ganga í raðir Newcastle sem endaði í 12. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
Manzambi hefur leikið sextán leiki fyrir svissneska landsliðið og skorað sex mörk. Þrjú þeirra hafa komið á HM. Manzambi skoraði tvö mörk í 4-1 sigri Sviss á Bosníu í B-riðli og svo annað mark svissneska liðsins í 2-1 sigrinum á Kanada í lokaumferð riðlakeppninnar.