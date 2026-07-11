Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. júlí 2026 14:41 Jared Kushner er einna þekktastur fyrir að vera tengdasonur Donalds Trump en hann er giftur Ivönku Trump. EPA Artur Shehu, albanskur kaupsýslumaður sem er eftirlýstur í Albaníu fyrir meint peningaþvætti vegna fíkniefnasölu, er talinn hafa falsað afsöl af landi sem Jared Kushner, tengdasonur Donalds Trump Bandaríkjaforseta, vill byggja umfangsmikinn dvalarstað á. Um er að ræða svæði sem liggur að sjónum í suðvesturhluta Albaníu. Í apríl seldi Shehu strandlengjuna félaginu Albanian Land Development, fyrirtæki í eigu Sazan Real Estate Development sem Kushner og aðrir fjárfestar hafa stutt. Fyrirhuguð áform þeirra um að byggja marga milljón dollara dvalarstað hafa hlotið töluverða gagnrýni. Efnt hefur verið til mótmæla af hálfu náttúruverndarsamtaka. „Rökstuddur grunur er fyrir hendi, byggður á sönnunargögnum, um að fyrrnefndar eignir hafi verið fengnar með notkun falsaðra skjala,“ segja saksóknarar í málsskjölum sem fréttaveitan Reuters hefur í sínum fórum. Kushner er ekki sakaður sjálfur um neinar misgjörðir. Tólf íbúar í þorpinu Zvernec, nærri umræddri strandlengju, sýndu blaðamönnum Reuters afsöl og skattskýrslur sem íbúarnir sögðu sanna að þeir væru réttmætir eigendur landsins. Talsmaður Sazan Real Estate Development vildi ekki tjá sig um ásakanirnar á hendur Shehu en telur fyrirtækið að kaupin hafi verið lögleg. Talsmaður Kushner vildi ekki tjá sig um fréttina. Albanía Donald Trump Bandaríkin Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Fleiri fréttir Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Sjá meira