Erlent

Fé­lag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra af­sala

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jared Kushner er einna þekktastur fyrir að vera tengdasonur Donalds Trump en hann er giftur Ivönku Trump.
Jared Kushner er einna þekktastur fyrir að vera tengdasonur Donalds Trump en hann er giftur Ivönku Trump. EPA

Artur Shehu, albanskur kaupsýslumaður sem er eftirlýstur í Albaníu fyrir meint peningaþvætti vegna fíkniefnasölu, er talinn hafa falsað afsöl af landi sem Jared Kushner, tengdasonur Donalds Trump Bandaríkjaforseta, vill byggja umfangsmikinn dvalarstað á.

Um er að ræða svæði sem liggur að sjónum í suðvesturhluta Albaníu. Í apríl seldi Shehu strandlengjuna félaginu Albanian Land Development, fyrirtæki í eigu Sazan Real Estate Development sem Kushner og aðrir fjárfestar hafa stutt. 

Fyrirhuguð áform þeirra um að byggja marga milljón dollara dvalarstað hafa hlotið töluverða gagnrýni. Efnt hefur verið til mótmæla af hálfu náttúruverndarsamtaka.

„Rökstuddur grunur er fyrir hendi, byggður á sönnunargögnum, um að fyrrnefndar eignir hafi verið fengnar með notkun falsaðra skjala,“ segja saksóknarar í málsskjölum sem fréttaveitan Reuters hefur í sínum fórum. Kushner er ekki sakaður sjálfur um neinar misgjörðir.

Tólf íbúar í þorpinu Zvernec, nærri umræddri strandlengju, sýndu blaðamönnum Reuters afsöl og skattskýrslur sem íbúarnir sögðu sanna að þeir væru réttmætir eigendur landsins. 

Talsmaður Sazan Real Estate Development vildi ekki tjá sig um ásakanirnar á hendur Shehu en telur fyrirtækið að kaupin hafi verið lögleg. Talsmaður Kushner vildi ekki tjá sig um fréttina.

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