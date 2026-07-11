Minnst tíu eru særð eftir loftárásir Rússa á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu, í nótt að sögn úkraínskra yfirvalda. Minnst sextíu hafa látist í árásum Rússa á Kænugarð og nágrenni það sem af er mánaðar.
Loftvarnarflautur hafi verið ræstar í kjölfar raðar öflugra sprenginga segir í umfjöllun Reuters. Rússar hafi skotið meðal annars sex langdrægum flugskeytum og 121 dróna. Herstjórn borgarinnar hafi tilkynnt íbúum að einhverjar skemmdir hafi orðið á byggingum og ein hafi staðið í ljósum logum í kjölfar árásanna.
Rússar hafa hert árásir á Úkraínu undanfarnar vikur og minnst sextíu hafi látist í árásum Rússa á Kænugarð og nágrenni í júlímánuði. Átján létust eftir umfangsmikla árás á Kænugarð í byrjun þessa mánaðar en Rússar sögðust hafa verið að ráðast á hernaðarverksmiðjur í hefndarskyni fyrir árásir á borgaralega innviði í Rússlandi.
Stjórnvöld í Rússlandi hafa bannað útflutning á dísilolíu en Rússar glíma nú við eldsneytisskort í kjölfar ítrekaða árása Úkraínumanna á orkuinnviði í landinu, til að mynda birgða- og olíuhreinsunarstöðvar.