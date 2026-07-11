Erlent

Minnst sex­tíu látin í á­rásum Rússa í júlí­mánuði

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Herstjórn borgarinnar hafi tilkynnt íbúum að einhverjar skemmdir hafi orðið á byggingum og ein hafi staðið í ljósum logum í kjölfar árásanna í nótt. 
Herstjórn borgarinnar hafi tilkynnt íbúum að einhverjar skemmdir hafi orðið á byggingum og ein hafi staðið í ljósum logum í kjölfar árásanna í nótt.  Getty

Minnst tíu eru særð eftir loftárásir Rússa á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu, í nótt að sögn úkraínskra yfirvalda. Minnst sextíu hafa látist í árásum Rússa á Kænugarð og nágrenni það sem af er mánaðar. 

Loftvarnarflautur hafi verið ræstar í kjölfar raðar öflugra sprenginga segir í umfjöllun Reuters. Rússar hafi skotið meðal annars sex langdrægum flugskeytum og 121 dróna. Herstjórn borgarinnar hafi tilkynnt íbúum að einhverjar skemmdir hafi orðið á byggingum og ein hafi staðið í ljósum logum í kjölfar árásanna. 

Rússar hafa hert árásir á Úkraínu undanfarnar vikur og minnst sextíu hafi látist í árásum Rússa á Kænugarð og nágrenni í júlímánuði. Átján létust eftir umfangsmikla árás á Kænugarð í byrjun þessa mánaðar en Rússar sögðust hafa verið að ráðast á hernaðarverksmiðjur í hefndarskyni fyrir árásir á borgaralega innviði í Rússlandi. 

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