Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Jón Þór Stefánsson og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa 31. júlí 2026 12:09 Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, við skipið umtalaða, Bandero. Vísir/EInar „Þarna unnu menn eins og einn maður,“ segir Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, um aðgerð gæslunnar í samstarfi við sérsveitina við það að taka yfir skipið Bandero eftir að það hrelldi hvalveiðiskipið Hval 9 í gærkvöldi. Að hans sögn gekk aðgerðin, sem var erfið, skínandi vel. Tuttugu og einn voru um borð í Bandero, skildist Georgi. Skipstjórinn og aðrir yfirmenn hafa verið handteknir. Símar og myndavélar voru teknar af skipverjum til þess að vernda rannsóknarhagsmuni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu mun nú taka við málinu frá Landhelgisgæslunni. „Landhelgisgæslu Íslands ber að halda uppi fullveldinu á hafinu í kringum landið. Í gær fengum við fregnir af erlendu skipi sem var komið inn í tólf mílna lögsöguna, án heimildar, og var að valda vandræðum hjá íslenskum sjómönnum á íslensku skipi. Það má segja að þeir hafi stofnað til verulegrar siglingahættu,“ segir Georg um ástæðu þess að Landhelgisgæslan hafi ákveðið að skerast í leikinn. Hann segir sjómenn á Hvali 9 hafa upplifað sig í hættu. „Já, þeir gerðu það. Þeir voru verulega slegnir.“ Hvernig ógnuðu Bandero-menn skipinu? Georg segir að áhöfn Bandero hafi ógnað Hvali 9 með því að kasta netadrósum og víraflækjum í skrúfu í skrúfu skipsins. „Það er ákaflega varasamt úti á sjó í vondu veðri. Þannig þarna var íslenskum sjómönnum ógnað. Í þessu sambandi skiptir engu máli hvaða afstöðu menn hafa til hvalveiða. Þetta er verkefni Landhelgisgæslunnar, að gæta að öryggi og halda uppi lögum og reglum,“ segir Georg, sem veit þó ekki til þess að Bandero-liðar hafi siglt utan í Hval 9. Þess má geta að Paul Watson, stofnandi samtakanna sem Bandero siglir fyrir, sagði í viðtali við fréttastofu í gærkvöldi að Bandero hafi ekki komist nægjanlega nálægt til þess að kasta neti í Hval 9. Lyginni líkast Líkt og áður hefur komið fram sendi gæslan bæði þyrlu og varðskipið Freyju á vettvang. Að sögn Georgs hlýddu skipverjar Bandero ekki þeim fyrirmælum sem Landhelgisgæslan beindi til þeirra. „Skipstjóri Bandero þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum, margítrekuðum, um að stöðva skipið, svara í talstöð, senda frá sér staðsetningarmerki, sem hann gerði ekki fyrr en hann var kominn út fyrir tólf mílurnar,“ segir Georg. Landhelgisgæslan eltist við Bandero á minni bátum. „Skipið Bandero sló ekkert af ferð, sigldu fulla ferð fimmtán mílur til hafs. Við þær aðstæður þurftu þessir vösku séraðgerðar- og sérsveitarmenn að prýla um borð í skipið. Það má segja að það hafi verið lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi.“ Alvarleg og veruleg mótspyrna Að sögn Georgs veittu skipverjar Bandero ekki mótspyrnu þegar séraðgerðar- og sérsveitarmennirnir voru komnir um borð. „Nei, ekki þegar komið var um borð. En það er mótspyrna að hægja ekki á skipinu þegar ljóst er að löggæslumenn eru að leitast við því að komast um borð. Það er alvarleg mótspyrna og veruleg mótspyrna. En þegar komið var um borð var ekki vart við neina mótspyrnu.“ Georg segist ekki geta fullyrt neitt um hvort Bandero hafi sýnt af sér refsiverða háttsemi, en segist þó telja það afar líklegt. Hann á von á því að skipstjóri Bandero verði kærður. 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