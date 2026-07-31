Þrátt fyrir að Vísir hafi sagt af fyrirætlunum ráðuneytis Loga Einarssonar menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, sem ganga út á að skera hlaðvarpara úr snöru fjölmiðlanefndar, er sem nefndin vilji ekki sleppa takinu á þeim stöllum í Komið gott – Ólöfu Skaftadóttur og Kristínu Gunnarsdóttur sem svara fyrir sig.
Vinna er hafin innan menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins við að breyta lögum um fjölmiðla. Ein helsta fyrirhugaða breytingin er að hlaðvörp verða ekki lengur skráningarskyld sem fjölmiðlar. Þannig virðast hlaðvarparar hafa unnið stríðið við Fjölmiðlanefnd, sem geisað hefur um nokkur misseri.
Þetta þýðir hins vegar ekki að fjölmiðlanefnd hafi sleppt takinu á þeim Ólöfu og Kristínu, ekki ef marka má bréfaskipti þeirra á milli. Og öfugt, ef því er að skipta en ekki er ljóst hvor er veiðimaðurinn og hvor bráðin í þessum skylmingum. Ágreiningurinn er enn sem áður um hvort yfirleitt beri að skilgreina hlaðvörp sem fjölmiðla.
Ólöf stendur enn í bréfaskriftum við fjölmiðlanefnd og hún furðar sig á áhuga nefndarinnar nú þegar nefndin hljóti að vera önnum kafin við að sinna aðkallandi verkefnum er varða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður 29. ágúst; að stemma stigu við upplýsingaóreiðu.
„Varðandi síðasta erindi ykkar til okkar, þann 2. júlí síðastliðinn, þá ítreka ég það sem áður hefur komið fram í okkar samskiptum að sú starfsemi sem við Kristín höldum úti undir merkjum Komið gott er ekki fjölmiðlun og fyrirtækið er ekki fjölmiðill.
Því höfnum við furðulegri skilgreiningu fjölmiðlanefndar á okkar vörumerki. Ég set hins vegar raunverulegt fjölmiðlafólk í CC á þessum pósti svo fólk sé upplýst um þá staðreynd að nefndin ætlar áfram að hrella okkur vinkonurnar þrátt fyrir yfirlýstan vilja stjórnvalda um annað,” segir í bréfi sem Ólöf sendi Fjölmiðlanefnd í þessum mánuði.
Í bréfinu sem Ólöf nefndir er vísað til fyrri samskipta og erindis Fjölmiðlanefndar 30. apríl síðastliðinn.
„Á fundi nefndarinnar þann 30. júní sl. var fjallað um málefni hlaðvarpa. Fjölmiðlanefnd starfar samkvæmt gildandi lögum og var samþykkt að ítreka fyrrgreint erindi um skráningu til stjórnenda hlaðvarpsins Komið gott.”
Þá segir:
Eins og kom fram í erindi Fjölmiðlanefndar, dags. 30. apríl sl., hvetur nefndin stjórnendur hlaðvarpsins til að sinna lögbundinni skráningarskyldu. Telji stjórnendur hlaðvarpsins að starfsemi þess teljist ekki til fjölmiðlunar og falli þar með utan gildissviðs laga um fjölmiðla, skal koma athugasemdum þess efnis á framfæri með tölvupósti,“ segir í bréfi fjölmiðlanefndar.
Í svarbréfinu örlar fyrir háði en Ólöf segir þær Kristínu mannvini sem vilji síst ónáða starfsmenn og stjórn fjölmiðlanefndar á þessum annasömu tímum. Því séu þær reiðubúnar að sýna því fullkominn skilning ef svör kunni að dragast, þrátt fyrir reglur um málshraða stjórnvalda, um eftirfarandi sem við beinum til nefndarinnar:
„Með vísan til 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 óskum við eftir ykkar liðsinni um hvernig skuli breyta okkar starfsemi svo stofnunin geti andað léttar og snúið sér að þeim verkefnum sem í raun og sann eru knýjandi og á borði nefndarinnar,“ segir í bréfi til fjölmiðlanefndar.
Á móti lýsir Ólöf þær stöllur reiðubúnar að veita þeim liðsinni varðandi þá upplýsingaóreiðu sem gætir um þessar mundir og varðar þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fram undan er.
„Við gætum sent dæmi um þessa óreiðu sem rekur á okkar fjörur, úr fjölmiðlum, frá nágrönnum, vinnufélögum, vinum og vandamönnum. Er vefgátt eða sérstakur starfsmaður á ykkar snærum sem við gætum verið í sambandi við, hvað þá aðstoð okkar Komið gott-systra til ykkar, starfsmanna nefndarinnar, varðar?“
Vísir greindi frá því nú fyrir hádegi að Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra hafi skorið hlaðvarpara úr snörunni. Þarna er meðal annars vísað til óánægju þeirra Þórarins Hjartarsonar, sem heldur úti hlaðvarpinu Ein pæling, og Ólafar Skaftadóttur, sem ásamt Kristínu Gunnarsdóttur rekur hlaðvarpið Komið gott.
Ingvar Smári Birgisson, lögmaður og stjórnarmaður hjá RÚV, segir fjölmiðlahugtakið nú orðið svo útþynnt, bæði í fjölmiðlalögum og í framkvæmd fjölmiðlanefndar, að það sé í hans huga orðið nær algerlega merkingarlaust.