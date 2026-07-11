Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 11. júlí 2026 08:21 „Fyrirmæli hafa þegar verið gefin og bandaríski herinn er reiðubúinn, fús og fær, í eitt ár með möguleika á framlengingu, til að gereyða og tortíma öllum svæðum Írans,“ segir Trump í færslu á Truth Social. Getty Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að þúsund flugskeyti sé beint að Íran og að Bandaríkjaher sé reiðubúinn, fús og fær til að „gereyða öllum svæðum Írans“ skyldu Íranar sýna honum banatilræði. Þetta kemur fram í færslu forsetans á miðlinum Truth Social frá því í nótt en þar segir Trump að þúsundir flugskeyta til viðbóta muni fylgja í kjölfarið skyldu Íranir verða að hótunum sínum um að ráða Trump af dögum. „Fyrirmæli hafa þegar verið gefin og bandaríski herinn er reiðubúinn, fús og fær, í eitt ár með möguleika á framlengingu, til að gereyða og tortíma öllum svæðum Írans,“ segir í færslunni og forsetinn lýkur henni með orðunum „LOF SÉ ALLAH!“ Ísraelska leyniþjónustan deildi gögnum með Trump um áform Írana um að ráða hann af dögum að sögn CNN. Í færslunni segir Trump hótanir um að morð eða tilraun til þess hafa „borist víða um heim.“ Donald Trump Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Fréttir Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun Innlent Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Innlent „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent Fleiri fréttir Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Sjá meira