Erlent

Herinn sé reiðu­búinn að tor­tíma Íran verði Trump ráðinn af dögum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
„Fyrirmæli hafa þegar verið gefin og bandaríski herinn er reiðubúinn, fús og fær, í eitt ár með möguleika á framlengingu, til að gereyða og tortíma öllum svæðum Írans,“ segir Trump í færslu á Truth Social. 
„Fyrirmæli hafa þegar verið gefin og bandaríski herinn er reiðubúinn, fús og fær, í eitt ár með möguleika á framlengingu, til að gereyða og tortíma öllum svæðum Írans,“ segir Trump í færslu á Truth Social.  Getty

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að þúsund flugskeyti sé beint að Íran og að Bandaríkjaher sé reiðubúinn, fús og fær til að „gereyða öllum svæðum Írans“ skyldu Íranar sýna honum banatilræði. 

Þetta kemur fram í færslu forsetans á miðlinum Truth Social frá því í nótt en þar segir Trump að þúsundir flugskeyta til viðbóta muni fylgja í kjölfarið skyldu Íranir verða að hótunum sínum um að ráða Trump af dögum.

„Fyrirmæli hafa þegar verið gefin og bandaríski herinn er reiðubúinn, fús og fær, í eitt ár með möguleika á framlengingu, til að gereyða og tortíma öllum svæðum Írans,“ segir í færslunni og forsetinn lýkur henni með orðunum „LOF SÉ ALLAH!“

Ísraelska leyniþjónustan deildi gögnum með Trump um áform Írana um að ráða hann af dögum að sögn CNN. Í færslunni segir Trump hótanir um að morð eða tilraun til þess hafa „borist víða um heim.“

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