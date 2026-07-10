Það muna margir eftir franska fótboltamanninum Samir Nasri en nú þegar fótboltaferillinn er að baki hefur hann komið sér í vandræði.
Þessi 39 ára gamla fyrrverandi stjarna Arsenal og Manchester City var handtekinn fyrr í vikunni og yfirheyrður af frönsku lögreglunni vegna peningaþvættis, að því er franska stórblaðið Le Parisien greinir frá.
Franska dagblaðið segir frá því að franska lögreglan hafi farið með Nasri í yfirheyrslu á miðvikudag. Hann er sagður hafa dvalið allan daginn á lögreglustöðinni áður en honum var sleppt síðar.
Nasri er til rannsóknar vegna peningaþvættis í gegnum skipulögð glæpasamtök. Peningaþvættið er talið tengjast næturklúbbnum XS í Frakklandi, sem Nasri er meðeigandi í.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Nasri kemst í kast við lögin. Í vor var fyrrverandi fótboltastjarnan grunuð um skattsvik í heimalandi sínu.