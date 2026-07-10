Liverpool skiptir ekki aðeins um knattspyrnustjóra í sumar heldur hefur nú verið tilkynnt að það verði önnur mjög stór breyting á þeim sem stýra málunum á Anfield.
Michael Edwards lætur nefnilega af störfum sem íþróttastjóri Liverpool. Edwards kom til félagsins á Merseyside árið 2011 og hefur síðan þá unnið sig upp metorðastigann.Árið 2022 hætti Edwards sem íþróttastjóri, áður en hann sneri aftur í sama starf árið 2024. Nú er Edwards aftur hættur.
Michael Edwards, one of the most influential figures in Liverpool’s modern history, will leave his role as Fenway Sports Group’s chief executive of football operations.It is a hugely significant development given that Edwards is regarded as one of the best football… pic.twitter.com/hS9h9cTfFz— Telegraph Football (@TeleFootball) July 10, 2026
Michael Edwards, one of the most influential figures in Liverpool’s modern history, will leave his role as Fenway Sports Group’s chief executive of football operations.It is a hugely significant development given that Edwards is regarded as one of the best football… pic.twitter.com/hS9h9cTfFz
„Ég yfirgef félagið í þeirri trú að Liverpool sé í sterkri stöðu, með framúrskarandi fólk, skýra stefnu og traustan grunn fyrir áframhaldandi velgengni,“ sagði Edwards í yfirlýsingu samkvæmt Sky Sports.Í nokkrum breskum fjölmiðlum er velt upp þeim möguleika að Edwards hafi verið óánægður með stjórn Fenway Sports Group (FSG). Óánægjan er sögð stafa af því að þeir hafi lagt áform um að kaupa nýtt félag á ís, samkvæmt The Guardian.Loforð um fjölfélagalíkan eiga að hafa verið veigamikill þáttur í því að Edwards sneri aftur til Liverpool árið 2024.Hinn 47 ára gamli lætur af störfum þegar eitt ár er eftir af samningi hans. Edwards er sagður hafa tilkynnt stjórn FSG um ákvörðun sína um að hætta haustið 2025.Búist er við að Michael Gordon, forseti FSG, taki við stjórn knattspyrnumála eftir brotthvarf Edwards.
More on Michael Edwards' departure as FSG's CEO of Football.Understand Edwards informed FSG he was leaving last autumn when it was clear they were not expanding their football portfolio. However, Edwards chose to stay on and support Richard Hughes.Edwards never wanted to… pic.twitter.com/trNQ3gjkba— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 10, 2026
More on Michael Edwards' departure as FSG's CEO of Football.Understand Edwards informed FSG he was leaving last autumn when it was clear they were not expanding their football portfolio. However, Edwards chose to stay on and support Richard Hughes.Edwards never wanted to… pic.twitter.com/trNQ3gjkba