Evrópusambandið hótar að sekta Meta breyti þeir ekki ávanabindandi hönnun samfélagsmiðlanna Instagram og Facebook. Sektin getur numið allt að sex prósentum af heildarveltu þeirra á heimsvísu.
Í bráðabirgðaniðurstöðum Evrópusambandsins segir að eiginleikar á við endalausa skrunun, sjálfvirka spilun myndbanda og sérsniðin meðmæli geti hvatt til „áráttukenndrar notkunar“ samfélagsmiðla, sérstaklega meðal barna og unglinga. Endalaus straumur efnis „setti heilann í sjálfstýringu og stuðlaði að óheilbrigðum venjum“.
„Að vernda líkamlega og andlega heilsu Evrópubúa verður að vera forgangsatriði hjá samfélagsmiðlafyrirtækjum,“ er haft eftir Henna Virkkunen, yfirmanni tæknimála hjá Evrópusambandinu, í tilkynningu sem BBC greinir frá.
Talsmaður tæknirisans Meta sagði að fyrirtækið væri ósammála niðurstöðunum þar sem þær taki ekki tillit til þeirra skrefa sem þegar hafa verið tekin til að vernda unglinga. Þeir segjast hafa innleitt unglingareikninga þar sem foreldrar eru við stjórnvölinn og gerir þeim kleift að loka fyrir aðganginn á nóttunni og takmarka daglegan skjátíma.
Framkvæmdastjórnin sagði hins vegar auðvelt að hunsa tímastjórnunartæki samfélagsmiðlanna og drægju þau ekki marktækt úr notkun á miðlunum.
Næstu skref Meta eru að fara yfir sönnunargögn gegn sér og skila inn formlegu svari.
„Við deilum skuldbindingu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um að veita unglingum örugga og jákvæða upplifun á netinu og munum halda áfram að eiga uppbyggileg samskipti við þau,“ segir talsmaður Meta.