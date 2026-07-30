Dekk sprakk við lendingu vélar

Dekk flugvélar sprakk við lendingu á Reykjavíkurflugvelli í dag. Búið er að koma vélinni af flugbraut og í öruggt skjól.
Engin slys urðu á fólki um borð, og engar skemmdir urðu á brautinni, búið er að sópa yfir þar sem slysið átti sér stað.
Þetta staðfestir Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia.
Við flutningin af brautinni var vélin tjökkuð upp á vagn, svo komið áleiðis í flugskýli.
Andri er með mjög litlar upplýsingar um flugvélina sjálfa, en að minnsta kosti voru tveir flugmenn að fljúga vélinni.