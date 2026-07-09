Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
ÍBV
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þór/KA
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þróttur R.
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Breiðablik
Fótbolti - Sambandsdeildin
Stjarnan
Víkingur
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
fimmtudagur 9. júlí 2026
11 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
ÍBV
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þór/KA
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þróttur R.
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Breiðablik
Fótbolti - Sambandsdeildin
Stjarnan
Víkingur
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Norska landsliðið flúði hótelið sitt
Fótbolti
Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga
Fótbolti
Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið
Fótbolti
Ingibjörg barnshafandi
Fótbolti
Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman
Fótbolti
Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar
Fótbolti
Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“
Fótbolti
Stjarna Marokkó ekki með í kvöld
Fótbolti
Haaland orðinn stærri en Manchester City
Enski boltinn
Upplifun að koma á svæðið og skrifa undir
Handbolti
Fleiri fréttir
Fram - Breiðablik | Topplið sækir botnlið heim
Þór/KA - Grindavík/Njarðvík | Nýliðar fyrir norðan
FH - Þróttur R. | Hörkuslagur í Hafnarfirði
Víkingur R. - ÍBV | Leita fyrsta sigursins í tvo mánuði
Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína
Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar
Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn
Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð
Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val?
Elías Már sárþjáður og fór af velli
Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“
Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum
Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann
Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann
Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna
Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ
Með sitt eigið HM í Bestu deildinni
Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark
Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn”
Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig
Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri
Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi
Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum
Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár
Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár
Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni
Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur
Átti Amin að sjá rautt?
Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2 | Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því
„Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“
Sjá meira
Mest lesið
Norska landsliðið flúði hótelið sitt
Fótbolti
Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga
Fótbolti
Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið
Fótbolti
Ingibjörg barnshafandi
Fótbolti
Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman
Fótbolti
Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar
Fótbolti
Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“
Fótbolti
Stjarna Marokkó ekki með í kvöld
Fótbolti
Haaland orðinn stærri en Manchester City
Enski boltinn
Upplifun að koma á svæðið og skrifa undir
Handbolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
ÍBV
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þór/KA
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þróttur R.
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Breiðablik
Fótbolti - Sambandsdeildin
Stjarnan
Víkingur
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar