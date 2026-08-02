Fótbolti

Sjáðu sjálfs­mark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum

Andri Broddason skrifar
Fram komst í annað sæti Bestu deildar karla með sigri á ÍBV á Þjóðhátíð í Eyjum.
Fram komst í annað sæti Bestu deildar karla með sigri á ÍBV á Þjóðhátíð í Eyjum. Anton/Vísir

ÍBV tók á móti Fram í gær á heimavelli í Bestu deild karla þar sem hinn árlegi Þjóðhátíðarleikur fór fram. Það voru dæmdar tvær vítaspyrnur og einnig skorað í opnum leik.

Eins og hefð er fyrir á ÍBV heimaleik á meðan Þjóðhátíð er haldin hátíðlega í Vestmannaeyjum. Í ár fór Fram í heimsókn og vann gestaliðið frækinn 2-1 sigur.

Fram komst yfir á sextándu mínútu eftir sjálfsmark frá Sigurði Magnússyni og rétt fyrir hálfleik tvöfaldaði Freyr Sigurðsson forystu Fram með marki úr vítaspyrnu. ÍBV náði að minnka muninn þegar rúmar tíu mínútur voru eftir af leiknum en það reyndist síðasta mark leiksins.

Klippa: Helstu atvik: ÍBV - Fram

Öll mörkin og vítaspyrnudóma má sjá í spilaranum hér að ofan:

Besta deild karla Fram ÍBV Íslenski boltinn

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