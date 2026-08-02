Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Andri Broddason skrifar 2. ágúst 2026 20:03 Fram komst í annað sæti Bestu deildar karla með sigri á ÍBV á Þjóðhátíð í Eyjum. Anton/Vísir ÍBV tók á móti Fram í gær á heimavelli í Bestu deild karla þar sem hinn árlegi Þjóðhátíðarleikur fór fram. Það voru dæmdar tvær vítaspyrnur og einnig skorað í opnum leik. Eins og hefð er fyrir á ÍBV heimaleik á meðan Þjóðhátíð er haldin hátíðlega í Vestmannaeyjum. Í ár fór Fram í heimsókn og vann gestaliðið frækinn 2-1 sigur. Fram komst yfir á sextándu mínútu eftir sjálfsmark frá Sigurði Magnússyni og rétt fyrir hálfleik tvöfaldaði Freyr Sigurðsson forystu Fram með marki úr vítaspyrnu. ÍBV náði að minnka muninn þegar rúmar tíu mínútur voru eftir af leiknum en það reyndist síðasta mark leiksins. Klippa: Helstu atvik: ÍBV - Fram Öll mörkin og vítaspyrnudóma má sjá í spilaranum hér að ofan: Besta deild karla Fram ÍBV Íslenski boltinn Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki Íslenski boltinn Ökumaður Formúlu 1 vann sér keppnisrétt á heimsmeistaramóti á miðju tímabili Formúla 1 Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Íslenski boltinn NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía Sjá meira