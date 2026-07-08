Bruno Guimaraes hefur tilkynnt Newcastle United ósk sína um að yfirgefa St James’ Park og ganga til liðs við Arsenal fyrir næstu leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Þessu slær upp í kvöld hinni virti blaðamaður David Ornstein á The Athletic.
Ensku meistararnir ætla sér að ná í þennan 28 ára gamla leikmann og hafa gefið til kynna vilja til að greiða allt að sextíu milljónir punda fyrir miðjumanninn.
Sami miðill greindi frá því í júní að Arsenal hefði fengið munnlegu tilboði sínu hafnað sem hljóðaði upp á minna en 60 milljónir punda.
Newcastle fullyrti á þeim tíma að þeir myndu ekki íhuga tilboð í Guimaraes. Engin samskipti hafa átt sér stað milli félaganna hingað til og liðið frá norðausturhlutanum heldur þeirri afstöðu sinni enn.
🚨 EXCL: Bruno Guimaraes informs Newcastle United of wish to leave & join Arsenal. #AFC stepping up pursuit - ready to offer deal worth up to £60m at present but no club-to-club contact yet + #NUFC stance still not entertaining bids for 28yo @TheAthleticFC https://t.co/6W3cpcqKKh— David Ornstein (@David_Ornstein) July 8, 2026
🚨 EXCL: Bruno Guimaraes informs Newcastle United of wish to leave & join Arsenal. #AFC stepping up pursuit - ready to offer deal worth up to £60m at present but no club-to-club contact yet + #NUFC stance still not entertaining bids for 28yo @TheAthleticFC https://t.co/6W3cpcqKKh
Guimaraes á tvö ár eftir af samningi sínum en hann skrifaði undir fimm ára framlengingu í október 2023. Sá samningur innihélt tímabundið hundrað milljóna punda riftunarákvæði en það rann út í júní 2024 án þess að hafa verið nýtt.
Newcastle hefur þegar selt Anthony Gordon til Barcelona í sumar fyrir 69,3 milljónir punda og Sandro Tonali hefur gengið til liðs við Tottenham Hotspur í samningi sem gæti numið allt að 100 milljónum punda.
Guimaraes var í brasilíska landsliðshópi Carlo Ancelotti á heimsmeistaramótinu í sumar, þar sem hann byrjaði alla leiki áður en liðið féll úr leik fyrir Noregi í 16-liða úrslitum. Bruno gaf fjórar stoðsendingar á mótinu.
Miðjumaðurinn hefur fest sig í sessi sem lykilmaður hjá Newcastle síðan hann kom frá Lyon í janúar 2022. Hann hefur spilað 153 leiki í ensku úrvalsdeildinni, skorað 30 mörk og gefið 26 stoðsendingar.