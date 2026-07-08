Enski boltinn

Bruno Guimaraes til­kynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bruno Guimaraes í leik með Newcastle United á móti Arsenal á síðustu leiktíð.
Bruno Guimaraes í leik með Newcastle United á móti Arsenal á síðustu leiktíð. Getty/Lee Parker

Bruno Guimaraes hefur tilkynnt Newcastle United ósk sína um að yfirgefa St James’ Park og ganga til liðs við Arsenal fyrir næstu leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Þessu slær upp í kvöld hinni virti blaðamaður David Ornstein á The Athletic.

Ensku meistararnir ætla sér að ná í þennan 28 ára gamla leikmann og hafa gefið til kynna vilja til að greiða allt að sextíu milljónir punda fyrir miðjumanninn.

Sami miðill greindi frá því í júní að Arsenal hefði fengið munnlegu tilboði sínu hafnað sem hljóðaði upp á minna en 60 milljónir punda.

Newcastle fullyrti á þeim tíma að þeir myndu ekki íhuga tilboð í Guimaraes. Engin samskipti hafa átt sér stað milli félaganna hingað til og liðið frá norðausturhlutanum heldur þeirri afstöðu sinni enn.

Guimaraes á tvö ár eftir af samningi sínum en hann skrifaði undir fimm ára framlengingu í október 2023. Sá samningur innihélt tímabundið hundrað milljóna punda riftunarákvæði en það rann út í júní 2024 án þess að hafa verið nýtt.

Newcastle hefur þegar selt Anthony Gordon til Barcelona í sumar fyrir 69,3 milljónir punda og Sandro Tonali hefur gengið til liðs við Tottenham Hotspur í samningi sem gæti numið allt að 100 milljónum punda.

Guimaraes var í brasilíska landsliðshópi Carlo Ancelotti á heimsmeistaramótinu í sumar, þar sem hann byrjaði alla leiki áður en liðið féll úr leik fyrir Noregi í 16-liða úrslitum. Bruno gaf fjórar stoðsendingar á mótinu.

Miðjumaðurinn hefur fest sig í sessi sem lykilmaður hjá Newcastle síðan hann kom frá Lyon í janúar 2022. Hann hefur spilað 153 leiki í ensku úrvalsdeildinni, skorað 30 mörk og gefið 26 stoðsendingar.

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