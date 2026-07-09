Enski boltinn

Fyrsti leikurinn er auð­vitað á móti Xabi Alonso

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Xabi Alonso og Álvaro Arbeloa stýrðu báðir Real Madrid á síðustu leiktíð en stýra nú báðir liðum í ensku úrvalsdeildinni á komandi leiktíð.
Xabi Alonso og Álvaro Arbeloa stýrðu báðir Real Madrid á síðustu leiktíð en stýra nú báðir liðum í ensku úrvalsdeildinni á komandi leiktíð. Getty/Alberto Gardin/M Gracia Jimenez

Álvaro Arbeloa verður nýr þjálfari Fulham en þessi 43 ára gamli Spánverji hefur skrifað undir þriggja ára samning við enska úrvalsdeildarfélagið. Þeir sem röðuðu upp leikjum ensku úrvalsdeildarinnar duttu þar í lukkupottinn.

Fulham hefur verið í leit að þjálfara eftir að Marco Silva hætti sem aðalþjálfari eftir síðasta tímabil. Nú hefur félagið fundið sinn mann: Álvaro Arbeloa, hinn sama og kláraði tímabilið með stórlið Real Madrid en var svo fórnað fyrir Jose Mourinho.

„Ég hlakka mikið til að upplifa andrúmsloftið á Craven Cottage ásamt stuðningsmönnum Fulham og að hefja undirbúningstímabilið með leikmönnunum í næstu viku. Ég er viss um að við munum njóta ótrúlegs ferðalags saman,“ sagði Arbeloa í fréttatilkynningu sem birt var á heimasíðu Fulham.

Spánverjinn var laus allra mála eftir að hann og Real Madrid skildu fyrr í sumar. Arbeloa tók við Real Madrid þegar Xabi Alonso þurfti að yfirgefa félagið í janúar, en fékk ekki að halda áfram í starfi eftir að tímabilinu lauk.

Svo skemmtilega vill til að á opnunardegi ensku úrvalsdeildarinnar á komandi tímabili mætast einmitt lið Fulham og Chelsea. Hvort þeir sem röðuðu upp leikjum ensku úrvalsdeildarinnar hafi fengið að vita eitthvað á undan hinum þá duttu þeir í lukkupottinn því leikurinn varð allt í einu mun áhugaverðari.

Nýr stjóri Fulham, Álvaro Arbeloa, mun þar mæta þeim sem hann tók við af sem stjóri Real Madrid, Xabi Alonso. Það verða örugglega mörg augu á þeim leik, ekki síst á Spáni og meðal stuðningsmanna Real Madrid.

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