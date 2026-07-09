Álvaro Arbeloa verður nýr þjálfari Fulham en þessi 43 ára gamli Spánverji hefur skrifað undir þriggja ára samning við enska úrvalsdeildarfélagið. Þeir sem röðuðu upp leikjum ensku úrvalsdeildarinnar duttu þar í lukkupottinn.
Fulham hefur verið í leit að þjálfara eftir að Marco Silva hætti sem aðalþjálfari eftir síðasta tímabil. Nú hefur félagið fundið sinn mann: Álvaro Arbeloa, hinn sama og kláraði tímabilið með stórlið Real Madrid en var svo fórnað fyrir Jose Mourinho.
„Ég hlakka mikið til að upplifa andrúmsloftið á Craven Cottage ásamt stuðningsmönnum Fulham og að hefja undirbúningstímabilið með leikmönnunum í næstu viku. Ég er viss um að við munum njóta ótrúlegs ferðalags saman,“ sagði Arbeloa í fréttatilkynningu sem birt var á heimasíðu Fulham.
Spánverjinn var laus allra mála eftir að hann og Real Madrid skildu fyrr í sumar. Arbeloa tók við Real Madrid þegar Xabi Alonso þurfti að yfirgefa félagið í janúar, en fékk ekki að halda áfram í starfi eftir að tímabilinu lauk.
Svo skemmtilega vill til að á opnunardegi ensku úrvalsdeildarinnar á komandi tímabili mætast einmitt lið Fulham og Chelsea. Hvort þeir sem röðuðu upp leikjum ensku úrvalsdeildarinnar hafi fengið að vita eitthvað á undan hinum þá duttu þeir í lukkupottinn því leikurinn varð allt í einu mun áhugaverðari.
Nýr stjóri Fulham, Álvaro Arbeloa, mun þar mæta þeim sem hann tók við af sem stjóri Real Madrid, Xabi Alonso. Það verða örugglega mörg augu á þeim leik, ekki síst á Spáni og meðal stuðningsmanna Real Madrid.
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