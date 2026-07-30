Nánast enginn veit hvar knattspyrnumaðurinn Lameck Banda er niðurkominn, að minnsta kosti ekki vinnuveitendur hans hjá ítalska félaginu Lecce.
Banda hefur verið týndur í fjórtán daga.
Ítalska A-deildarliðinu Lecce hefur nefnilega ekki tekist að ná sambandi við sambíska kantmanninn. Stjórn félagsins, liðsfélagar og jafnvel fólk í nánasta umhverfi Lameck Banda eru ráðþrota, að því er ítalska blaðið La Gazzetta dello Sport greinir frá.
Banda gegndi lykilhlutverki í að tryggja Lecce áframhaldandi sæti í Seríu A síðastliðið vor en samningur hans rann út eftir tímabilið. Hann var samt ekki laus því ákvæði gaf Lecce rétt til að framlengja samninginn til júní 2027.
Eftir misheppnaðar tilraunir til að ná sambandi við Banda til að semja um nýjan samning sem báðir aðilar voru sáttir við, nýtti Lecce ákvæðið engu að síður.
Að sögn La Gazzetta dello Sport fékk Banda á þessum tíma ábatasamt margra ára samningstilboð frá sádiarabíska félaginu Al-Fateh, en hins vegar var tilboðið sem Lecce var boðið allt of lágt.
Síðan þá hefur leikmaðurinn ekki mætt til ítalska félagsins síns en sendi í fyrstu skýringu í gegnum umboðsmenn sína.
„Vandamál með vegabréfið. Ég þarf að leysa nokkur skriffinnskumál, svo kem ég aftur,“ hljóðuðu skilaboðin.
Lecce nær enn ekki í leikmanninn sinn sem missti af æfingabúðunum í Austurríki.
„Hver sem markmið hans eru, þá hefur hann valið verstu mögulegu leiðina til að fara,“ sagði Saverio Sticchi Damiani forseti ítalska félagsins.
Það eina sem er vitað um ferðalag Banda er mynd frá 23. júlí þegar hann var myndaður á flugvellinum í Lusaka í Sambíu ásamt eiginkonu sinni.
Enn veit enginn hvar hann er og ítalska keppnistímabilið hefst 17. ágúst þegar Lecce mætir Palermo í ítölsku bikarkeppninni.