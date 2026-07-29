Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Andri Broddason skrifar 29. júlí 2026 23:15 Gianni Infantino, forseti Fifa, hefur sætt mikilli gagnrýni síðustu daga vegna hugmynda að selja heimsmeistaramótið í fótbolta til hluthafa. Getty Samband fótboltadeilda í Evrópu hefur sent frá sér yfirlýsingu sem mótmælir tillögu Gianni Infantino, forseta Fifa, um að selja heimsmeistaramótið í fótbolta. Deildir á borð við ensku úrvalsdeildina og spænsku úrvalsdeildina hafa stutt færsluna. Í vikunni kom í ljós tillaga Gianni Infantino, forseta Fifa, um að selja heimsmeistaramótið í fótbolta. Þær hugmyndir hafa fallið í grýttan jarðveg og hafa ýmsir mótmælt þessum hugmyndum. „Heimsmeistaramótið í fótbolta ætti ekki að vera til sölu. Virði þess er myndað af deildum, félögum, leikmönnum og stuðningsmönnum sem fá ekkert að segja um málið.“ Í tilkynningunni er ítrekað að Samband fótboltadeilda í Evrópu ætli að halda áfram sambandi við Evrópska knattspyrnusambandið, Uefa, sem hefur gagnrýnt gjörðir Fifa mikið. The Premier League is a founder member of the European Leagues and fully supports this statement. https://t.co/UYEWydSD8i— Premier League (@premierleague) July 29, 2026 Stærstu deildir heims eru undir sambandi fótboltadeilda í Evrópu og þar hafa enska úrvalsdeildin og ítalska úrvalsdeildin lýst yfir stuðningi við yfirlýsinguna. Þar er lögð áhersla á að það eigi að kjósa um svona málefni. Forseti Fifa á ekki einn að geta ráðið því að selja heimsmeistaramótið í fótbolta. Lega Calcio Serie A, membro fondatore delle Leghe Europee, sostiene pienamente questa dichiarazione. https://t.co/0xiGmotRhw— Lega Serie A (@SerieA) July 29, 2026 FIFA HM 2026 í fótbolta Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Íslenski boltinn Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Íslenski boltinn Besti handboltamaður heims fór í markið Handbolti Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum Fótbolti Sonurinn skaut móður sína Sport Fleiri fréttir Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Theodór Ingi var hetja Fylkis í endurkomusigri Tómas Óli sló Gísla Gottskálk út með frábærri innkomu Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn FC Kobenhavn komst naumlega áfram þrátt fyrir meiðsli Viktors Bjarka Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Ný yfirlýsing UEFA: „FIFA getur ekki notað íþróttina til að auðga sig og vini sína“ Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Fjöldi leikmanna hurfu eftir Gothia Cup-unglingamótið Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa Fá rúmlega fimm milljarða króna fyrir að samþykkja áform Infantinos „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ Húðflúraði andlit þjálfarans á sig Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM Sjá meira