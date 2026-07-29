Fótbolti

Enska deildin mót­mælir á­kvörðunum Infantino

Andri Broddason skrifar
Gianni Infantino, forseti Fifa, hefur sætt mikilli gagnrýni síðustu daga vegna hugmynda að selja heimsmeistaramótið í fótbolta til hluthafa.
Gianni Infantino, forseti Fifa, hefur sætt mikilli gagnrýni síðustu daga vegna hugmynda að selja heimsmeistaramótið í fótbolta til hluthafa. Getty

Samband fótboltadeilda í Evrópu hefur sent frá sér yfirlýsingu sem mótmælir tillögu Gianni Infantino, forseta Fifa, um að selja heimsmeistaramótið í fótbolta. Deildir á borð við ensku úrvalsdeildina og spænsku úrvalsdeildina hafa stutt færsluna.

Í vikunni kom í ljós tillaga Gianni Infantino, forseta Fifa, um að selja heimsmeistaramótið í fótbolta. Þær hugmyndir hafa fallið í grýttan jarðveg og hafa ýmsir mótmælt þessum hugmyndum.

„Heimsmeistaramótið í fótbolta ætti ekki að vera til sölu. Virði þess er myndað af deildum, félögum, leikmönnum og stuðningsmönnum sem fá ekkert að segja um málið.“

Í tilkynningunni er ítrekað að Samband fótboltadeilda í Evrópu ætli að halda áfram sambandi við Evrópska knattspyrnusambandið, Uefa, sem hefur gagnrýnt gjörðir Fifa mikið.

Stærstu deildir heims eru undir sambandi fótboltadeilda í Evrópu og þar hafa enska úrvalsdeildin og ítalska úrvalsdeildin lýst yfir stuðningi við yfirlýsinguna. Þar er lögð áhersla á að það eigi að kjósa um svona málefni. Forseti Fifa á ekki einn að geta ráðið því að selja heimsmeistaramótið í fótbolta.

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