Fótbolti

Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Búið spil hjá markahæsta landsliðsmanni í sögu Brasilíu.
Búið spil hjá markahæsta landsliðsmanni í sögu Brasilíu. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Carlo Ancelotti landsliðsþjálfari Brasilíu segir kynslóðaskipti tímabær og hann mun ekki líta aftur til Neymar, Casemiro eða Danilo við valið á landsliðshópum.

Brasilía komst ekki í átta liða úrslit á HM í fyrsta sinn síðan 1990, þegar liðið féll úr leik með 2-1 tapi í sextán liða úrslitum gegn Noregi í sumar.

Nú rúmum þremur vikum síðar er Ancelotti byrjaður að undirbúa næstu verkefni. Hann settist niður með brasilíska blaðinu GE Globo og ræddi framtíð landsliðsins.

„Ég held að þetta HM hafi markað endalok á landsliðsferli nokkurra frábærra leikmanna. Neymar, Danilo og Casemiro, þessir leikmenn eru allir komnir yfir þrítugt en spiluðu á HM. Núna erum við að leita að nýjum leikmönnum inn í hópinn. Ég er ekki byrjaður að hugsa um HM 2030, við þurfum að einbeita okkur að næsta markmiði, sem er Suðurameríkubikarinn 2028.“

Casemiro hefur einnig spilað sinn síðasta leik með landsliðinu. Buda Mendes/Getty Images

Casemiro og Danilo komu við sögu í öllum leikjum Brasilíu á HM. Neymar kom við sögu í lokaleik riðlakeppninnar, í fyrsta sinn fyrir landsliðið síðan 2023. Hann var valinn í hópinn þrátt fyrir að hafa glímt við mikil meiðsli undanfarið og gekk tárvotur af velli þegar Brasilía datt út.

„Ég held að mínum tíma með landsliðinu sé lokið. Ég skráði mig á spjöld sögunnar og ég er stoltur af því,“ sagði Neymar, leikja- og markahæsti landsliðsmaður Brasilíu frá upphafi, þegar hann var spurður út í ummæli þjálfarans eftir 4-2 tap Santos gegn Universidad Central í gær.

Þegar horft er til framtíðar ætlar Ancelotti samt ekki að skipta öllum eldri leikmönnum út.

„Ég er ekki að segja að við þurfum að gjörbreyta öllum hópnum. Við munum halda áfram að vinna með nokkrum mikilvægum leikmönnum, sem geta haldið áfram að gefa af sér. Marquinhos [32 ára gamall miðvörður PSG] til dæmis, svo ég nefni eitthvað nafn.

Fyrir mér er mikilvægt að halda í leikmenn eins og hann, sem geta haldið áfram að gefa af sér, en hugmyndin er að sjá breytingar og bjóða nýja kynslóð velkomna á sviðið.“

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