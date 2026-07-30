Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Ágúst Orri Arnarson skrifar 30. júlí 2026 14:01 Búið spil hjá markahæsta landsliðsmanni í sögu Brasilíu. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Carlo Ancelotti landsliðsþjálfari Brasilíu segir kynslóðaskipti tímabær og hann mun ekki líta aftur til Neymar, Casemiro eða Danilo við valið á landsliðshópum. Brasilía komst ekki í átta liða úrslit á HM í fyrsta sinn síðan 1990, þegar liðið féll úr leik með 2-1 tapi í sextán liða úrslitum gegn Noregi í sumar. Nú rúmum þremur vikum síðar er Ancelotti byrjaður að undirbúa næstu verkefni. Hann settist niður með brasilíska blaðinu GE Globo og ræddi framtíð landsliðsins. „Ég held að þetta HM hafi markað endalok á landsliðsferli nokkurra frábærra leikmanna. Neymar, Danilo og Casemiro, þessir leikmenn eru allir komnir yfir þrítugt en spiluðu á HM. Núna erum við að leita að nýjum leikmönnum inn í hópinn. Ég er ekki byrjaður að hugsa um HM 2030, við þurfum að einbeita okkur að næsta markmiði, sem er Suðurameríkubikarinn 2028.“ Casemiro hefur einnig spilað sinn síðasta leik með landsliðinu. Buda Mendes/Getty Images Casemiro og Danilo komu við sögu í öllum leikjum Brasilíu á HM. Neymar kom við sögu í lokaleik riðlakeppninnar, í fyrsta sinn fyrir landsliðið síðan 2023. Hann var valinn í hópinn þrátt fyrir að hafa glímt við mikil meiðsli undanfarið og gekk tárvotur af velli þegar Brasilía datt út. „Ég held að mínum tíma með landsliðinu sé lokið. Ég skráði mig á spjöld sögunnar og ég er stoltur af því,“ sagði Neymar, leikja- og markahæsti landsliðsmaður Brasilíu frá upphafi, þegar hann var spurður út í ummæli þjálfarans eftir 4-2 tap Santos gegn Universidad Central í gær. Þegar horft er til framtíðar ætlar Ancelotti samt ekki að skipta öllum eldri leikmönnum út. „Ég er ekki að segja að við þurfum að gjörbreyta öllum hópnum. Við munum halda áfram að vinna með nokkrum mikilvægum leikmönnum, sem geta haldið áfram að gefa af sér. Marquinhos [32 ára gamall miðvörður PSG] til dæmis, svo ég nefni eitthvað nafn. Fyrir mér er mikilvægt að halda í leikmenn eins og hann, sem geta haldið áfram að gefa af sér, en hugmyndin er að sjá breytingar og bjóða nýja kynslóð velkomna á sviðið.“ HM 2026 í fótbolta Brasilía Mest lesið Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Týndur í fjórtán daga Fótbolti Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fótbolti Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Tvítugur strákur fær næstum því tólf milljarða króna samning Sport Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Fótbolti Fleiri fréttir Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Theodór Ingi var hetja Fylkis í endurkomusigri Tómas Óli sló Gísla Gottskálk út með frábærri innkomu Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn FC Kobenhavn komst naumlega áfram þrátt fyrir meiðsli Viktors Bjarka Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Ný yfirlýsing UEFA: „FIFA getur ekki notað íþróttina til að auðga sig og vini sína“ Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Sjá meira