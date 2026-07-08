Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna

Manchester United hefur samið við Chelsea um kaup á brasilíska miðjumanninum Andrey Santos fyrir 50 milljónir punda, samkvæmt frétt The Athletic í dag. Því eru tveir brasilískir miðjumenn á leið til félagsins en einn nýfarinn.
Santos, sem er 22 ára gamall, hefur þegar samið við United um kaup og kjör og hefur nú fengið leyfi frá Chelsea til þess að klára vistaskiptin. Hann hefur undanfarið verið í sumarfríi eftir að hafa ekki verið valinn í HM-hóp Brasilíu.
United greiðir 48 milljónir punda og svo 2 milljónir punda í aukagreiðslur að uppfylltum auðveldum skilyrðum, samkvæmt frétt The Athletic. Þá fær Chelsea 10% af upphæðinni sem hlýst af næstu sölu leikmannsins.
Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Andrey Santos.United will pay a fee worth £48million plus £2m in easily achievable bonuses, with Chelsea set to retain a 10 per cent sell-on clause for the midfielder.More from @David_Ornstein, @MarioCortegana… pic.twitter.com/y0SYfh4IGI— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 8, 2026
Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Andrey Santos.United will pay a fee worth £48million plus £2m in easily achievable bonuses, with Chelsea set to retain a 10 per cent sell-on clause for the midfielder.More from @David_Ornstein, @MarioCortegana… pic.twitter.com/y0SYfh4IGI
Santos, sem spilar á miðri miðju eða sem varnarsinnaður miðjumaður, var samningsbundinn Chelsea til ársins 2030 en í ljósi þess í hve stóru hlutverki Moises Caicedo er hjá félaginu, og nú samningsbundinn til ársins 2033, vildi Santos söðla um.
Hann kom til Chelsea frá Vasco da Gama í heimalandinu í janúar 2023 en hefur þó aðeins leikið eina leiktíð fyrir Chelsea, alls 43 leiki í vetur í öllum keppnum.
Hann var lánaður til Nottingham Forest fyrri hluta tímabilsins 2023-24 en spilaði lítið, og svo til Strasbourg í Frakklandi þar sem hann var í stóru hlutverki og skoraði til að mynda tíu mörk í frönsku 1. deildinni tímabilið 2024-25.
United hefur einnig fest kaup á öðrum brasilískum miðjumanni, Ederson, frá Atalanta og á hann aðeins eftir að gangast undir læknisskoðun. Kaupverðið nemur 35 milljónum punda með möguleika á 4 milljóna punda aukagreiðslu.
Landi þeirra Santos og Ederson, Casemiro, yfirgaf United eftir síðasta tímabil og þá er ljóst að Úrúgvæinn Manuel Ugarte verður lengi frá keppni vegna hnémeiðsla.