Veðurstofan gerir ráð fyrir suðaustanátt í dag þar sem víða verða 5 til 13 metrar á sekúndu en 13 til 18 metrar syðst á landinu og einnig á Reykjanesi um tíma í kringum hádegi.
Á vef Veðurstofunnar segir að hviður sem fylgi vindinum geti verið varhugaverðar fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Gul viðvörun er í gildi vegna hvassviðrisins á Suðurlandi til klukkan 14 í dag. Búast má mjög snörpum vindhviðum, allt að 30 metrum á sekúndu, undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum.
Annars verður rigning víða um land, en bjart að mestu norðaustanlands. Dregur smám saman úr vindi og vætu eftir hádegi.
Hiti verður á bilinu níu til átján stig, hlýjast inn til landsins á Norðausturlandi.
Spár Veðurstofunnar gera annars ráð fyrir suðlægum áttum næstu daga og fram yfir helgi. Rigning eða skúrir öðru hverju, einkum á vestanverðu landinu, en oft bjartviðri á Norðausturlandi og þar eru talsverðar líkur á að hitinn fari yfir 20 gráður, einkum á sunnudag.
Á morgun verður suðlæg átt 3-10 m/s. Dálitlar skúrir á vestanverðu landinu, en bjart með köflum austantil. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast norðaustanlands. Bætir í úrkomu á Vesturlandi annað kvöld.Á fimmtudag og föstudag er útlit fyrir suðvestlæga átt með skúrum, en úrkomulítið austanlands. Hiti breytist lítið.Veðrið verður frekar svipað um helgina, en hitastig fer upp og einkum á sunnudag er spáð allt að 25 gráðum á norðaustanverðu landinu.