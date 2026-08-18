Hart var tekist á um kostnað Íslands við mögulega ESB-aðild í Pallborðinu á Vísi í dag. Áfram Ísland segir árlegan kostnað geta numið fimmtíu milljörðum króna en fulltrúar já-hreyfinganna hafna þeirri tölu alfarið og segja villandi að setja hana fram án þess að mögulegur ávinningur sé tekinn með.
Víða má sjá auglýsingar frá baráttuhreyfingum sem hafa tekið afstöðu til Þjóðaratkvæðagreiðslunnar framundan. Áfram Ísland sem berst fyrir neitun auglýsir á strætóskýlum og flettiskiltum að Ísland muni þurfa að greiða fimmtíu milljarða árlega fyrir að vera í sambandinu.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafnaði því í hádegisfréttum Bylgjunnar, talan væri nærri 7-8 milljörðum. Áfram Ísland stendur við 50 milljarðana í fréttatilkynningu frá samtökunum.
Júlíus Viggó Ólafsson stofnfélagi í Áfram Ísland var spurður út í útreikning hreyfingarinnar í Pallborðinu í dag þar sem þjóðaratkvæðagreiðslan var til umræðu.
„Þetta eru útgjöldin sem það myndi að öllum líkindum kosta að vera í Evrópusambandinu miðað við þjóðartekjur í ár. Aðildarríki í Evrópusambandinu greiða á bilinu eitt prósent af þjóðartekjum til sambandsins. Miðað við þjóðartekjur í ár eru þetta um fimmtíu milljarðar króna,“ segir Júlíus.
Snærós Sindradóttir framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar sagði þetta afar villandi framsetningu.
„Þetta er nærri 20 milljörðum. Í dag erum við nettógreiðendur inn í EES, það er engum sem myndi detta í hug að halda öðru fram en því að ávinningurinn sé töluverður miðað við það sem við borgum inn í það samstarf. Og þannig yrði það líka ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið,“ segir Snærós.
Undir það tekur Gréta María Grétarsdóttir frá Já til að sjá.
„Við vitum að já kostar eitthvað en ekki 50 milljarðar kannski frekar 20 milljarðar. Það má ekki plata þjóðina með kostnaðinum án þess að taka inn ávinninginn. Og þetta er alvarlegt að setja svona fram án þess að ræða ávinninginn,“ sagði Gréta.
Viðmælendur voru líka spurðir hvað hreyfingarnar hyggjast eyða miklu í kynningar- og markaðsmál og hvernig styrkjamál ganga.
„Það gengur bara vel hjá okkur. Við erum líka að reka mjög hóflega kosningabaráttu þess vegna hlakka ég til að heyra svör frá Áfram Ísland. Kosningabarátta Evrópuhreyfingarinnar síðustu þrjá mánuði, júní, júlí og ágúst, kostar samtals um 12 milljónir króna,“ segir Snærós Sindradóttir en hreyfingin fékk tíu milljónir króna frá stjórnvöldum líkt og Heimsýn sem er á öndverðum meiði.
„Við höfum verið að safna styrkjum, bæði frá fyrirtækjum og einstaklingum, og við gerum ráð fyrir því að okkar barátta kosti á bilinu 70 til 75 milljónir. Við erum ekki alveg komin þangað,“ segir Gréta María.
„Þessi 10 milljóna styrkur sem við fengum frá stjórnvöldum er sennilega 60-70% af öllu því sem við höfum úr að spila, þannig að þetta er langt innan við 20 milljónir sem við erum að eyða frá áramótum,“ segir Erna Bjarnadóttir hjá Heimsýn.
„Áfram Ísland er fjármagnað af þúsundum framlaga frá einstaklingum og fyrirtækjum. Þau koma saman til að heyja þessa dýru baráttu,“ segir Júlíus Viggó frá Áfram Ísland. Hann væri ekki upplýstur um hversu háum fjármunum ætti að eyða í kynningar- og markaðsmál.
Andstæðingar í Pallborðinu áætluðu hins vegar að Áfram Ísland væri að eyða um 200-300 milljónum króna í baráttuna. Sú tala var ekki staðfest í Pallborðinu í dag.