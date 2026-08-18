„Hann var mjög taugaóstyrkur,“ segir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir fréttamaður er hún lýsir fasi Sigurðar Gunnars Ásgeirssonar fyrir Héraðsdómi Suðurlands í dag en hann er meðal sakborninga í Reykholtsmálinu. Á einum tímapunkti hafi hann brostið í grát þegar hann talaði um eiginkonu sína.
Silja Rún hefur setið aðalmeðferðina síðustu tvo daga og útskýrði gang mála í kvöldfréttatíma Sýnar í kvöld.
Annar dagur aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu svokallaða fór fram í dag. Sex eru þar ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti á Suðurlandi fyrir tveimur árum.
Hin ákærðu eru Sigurður Gunnar Ásgeirsson og Ingunn Rut Sigurðardóttir dóttir hans. Andri Már Mortensen Birgisson, unnusti Ingunnar, er einnig ákærður og Pétur Már Mortensen Birgisson, bróðir hans. Þá er Níels Pálmar Benediktsson og Halldór Logi Sigurðsson einnig ákærðir.
Miðað við það sem kom fram í dag virðist málið snúast um leigutekjur, að því er Silja útskýrir.
Sigurður mætti fyrir dómara í dag en hann var leigutaki brotaþolans og taldi hann skulda sér leigu.
„Hann bar fyrir sig minnisleysi,“ segir Silja um Sigurð og bætir við að hann hafi neitað að tjá sig um mörg atriði fyrir dómi þar sem dóttir hans væri einnig viðriðin málið.
Einnig voru bornar undir Sigurð frásagnir um að hann hefði hótað brotaþola með keðjusög og hvort hann hefði hótað að sigla með brotaþolann í bát til Grænlands og kasta honum útbyrðis. Hann neitaði þessu.
Sigurður hitti brotaþola tvisvar þá helgi sem atvikið átti sér stað, miðað við það sem fram hefur komið fyrir dómi.
„Þá eiga þeir að hafa fallist í faðma og brotaþoli sagt við hann: „Ég veit að þú ert góður maður.“ Það var svolítið áhugaverð setning, hann á að hafa sagt þetta mánudaginn eftir þessa helgi,“ útskýrir Silja Rún.
Halldór Logi og Níels mættu einnig fyrir dóm í dag. Halldór neitaði því að hafa verið viðstaddur þegar meinta árásin átti sér stað, heldur hafi hann aldrei farið upp í Reyholt. Jafnframt viðurkenndi Níels Pálmar að hafa verið viðstaddur en kvaðst ekki hafa tekið þátt.
Í gær fór dómurinn yfir símaupptökur þar sem Andri Már Mortensen Birgisson, einn þeirra sem ákærðir eru, reyndist vera með upptökuforrit í símanum sínum sem tók upp öll símtöl á milli þeirra.
Haft er eftir Andra úr einni upptöku: „Ég er alvarlega að pæla í því að frelsissvipta mann og ræna hann.“
Í öðru símtali segir Andri: „Ég er í miðri frelsissviptingu.“
Fyrir dómi í gær neitaði hann að tjá sig.
Hinir ákærðu eru tengdir ýmsum böndum.
„Það er að sjálfsögðu erfitt að sitja þarna og hlusta á lýsingarnar á því sem á að hafa farið fram,“ segir hún.
Sigurður, leigusalinn, er faðir Ingunnar. Pétur er bróðir Andra, sem er unnusti Ingunnar.
„Ekkert þeirra hefur verið viðstatt eða hlustað á vitnisburð annarra,“ segir hún.
Silja segir að Sigurður hafi verið taugaóstyrkur fyrir dómi og á einum tímapunkti brostið í grát þegar hann talaði um eiginkonu sína og um þau áhrif sem málið hefur haft á hana.
Sjö dagar hafa verið teknir frá fyrir þetta mál. Brotaþolinn mun gefa skýrslu seinna í vikunni og Ingunn gefur frekari skýrslu á morgun, en ekki er víst hvort hún vilji tjá sig.