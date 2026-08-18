Djúpfölsuð myndbönd þar sem ímynd þekktra einstaklinga er notuð verða sífellt algengari að sögn Defend Iceland. Tæknin sé orðin þannig að nánast hver sem er geti útbúið slíkt myndefni og til að koma í veg fyrir möguleg svik er fjölskyldum ráðlagt að nota lykilorð í samskiptum sín á milli.
Margir hafa vafalaust séð myndbönd með Patreki Jaime þar sem hann talar um hverju hann ætlar að segja „já“ annars vegar og „nei“ hins vegar í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst.
Þar er hann sjálfur þó ekki á ferðinni heldur er um að ræða falsað myndband þar sem andlit hans og rödd eru notuð. Myndböndin eru hluti af herferð Defend Iceland til að sýna hversu auðvelt er að nota djúpfalsanir í netsvikum eða til að skapa upplýsingaóreiðu.
@patrekurjaimee Verum vakandi fyrir djúpfölsuðu efni á netinu. Ekki láta plata þig 🥸 @DefendIceland x @Netvís #íslenskt #fyrirþig #samstarf ♬ original sound - Patrekur Jaime
„Núna er tæknin orðin miklu aðgengilegri fyrir alla og núna getur nánast hver sem er farið að framleiða djúpfölsunarmyndband af hverjum sem er. Og fyrir almenning, þá er verið að nota svona árásir til að hafa pening af fólki,“ segir Hörn Valdimarsdóttir, rekstrarstjóri og ein af stofnendum Defend Iceland.
Um sé að ræða nýja tegund árása og Hörn segir djúpfölsuð myndbönd meðal annars hafa verið notuð í aðdraganda forsetakosninganna í Bandaríkjunum 2024. Þá verði þau sífellt algengari á meðal almennings.
Hörn segir að fólk eigi alltaf að vera temmilega tortryggið og mælir með að fjölskyldur notist við lykilorð í samskiptum sín á milli til að sannreyna uppruna skilaboða.
„Þegar þú færð sendar einhverjar beiðnir þar sem er verið að biðja þig um að gera eitthvað sem er ekki hefðbundin beiðni að þá er rosa gott að tvítryggja okkur með því að hringja í viðkomandi og segja: Heyrðu, varst þetta raunverulega þú eða einmitt að nota einhvers konar lykilorð okkar á milli,“ bætir Hörn við.
Myndband Patreks er eitt af fjórum sem hann og leikarinn Aron Mola birtu á TikTok í samvinnu við Defend Iceland.
@aronmola Verum vakandi fyrir djúpfölsuðu efni á netinu. Ekki láta plata þig 🥸 @Netvís x @DefendIceland ♬ original sound - aronmola
Þekktir einstaklingar eru í mestri hættu á að ímynd þeirra sé misnotuð.
„Og svo auðvitað stjórnendur líka, stjórnendur fyrirtækja, forstjórar, framkvæmdastjórar, fjármálastjórar. Það er oft verið að nota ímynd þeirra og verið að splæsa saman forritum til að taka fjarfundi með kannski fólki í bókhaldi til að fá millifærslu í gegn í fyrirtæki,“ segir Hörn að lokum.