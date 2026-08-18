Borgarísjaki lónar í Ísafjarðardjúpi og er meðal annars sjáanlegur íbúum Bolungarvíkur. Líklegt þykir að hann hafi brotnað úr stórri íseyju sem hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænlands.
Þetta staðfestir Salóme Jórunn Bernharðsdóttir náttúruvársérfræðingur Veðurstofunnar en hún segir þó nokkrar tilkynningar um hafís hafa borist síðastliðnar vikur.
Nýlegast hafi svokölluð ísspöng verið sjáanleg í um það bil 3 kílómetra fjarlægð frá Litlu-Ávík en sú rak til vesturs. Á öðrum tímanum í dag flaug Landhelgisgæslan vestur fyrir landið og segir Salóme nokkra ísjaka hafa sést út fyrir ströndum Vestfjarða.
Fyrr í ágúst greindi Rúv frá því að útlit væri fyrir að fjöldi borgarísjaka bærist að ströndum Íslands á næstu vikum en aukningin væri tilkomin vegna þess að stór íseyja hringsólaði á milli Íslands og Grænlands.
Salóme segir allar líkur á því að borgarísjakinn hafi brotnað úr íseyjunni en í fréttinni er haft eftir landfræðingi og hafíssérfræðingi að íseyjan sé fleiri kílómetrar á lengd og breidd.
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„Það er ísjaki sem lónar fyrir utan Straumnesvita. Þetta er heljarinnar fleki,“ staðfestir Sjöfn Guðmundsdóttir sem búsett er í Fljótum, um miðja vegu milli Hofsóss og Siglufjarðar. „En hann er alveg úti við sjóndeildarhring enn þá.“
Áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar flaug fram á borgarísjaka sem var hærri en Hallgrímskirkja í ískönnunarflugi undan ströndum landsins í dag. Ísjakinn var þrjú hundruð metra langur, þrjú hundruð metra breiður og allt að 75 metra hár. Til samanburðar er Hallgrímskirkja 74,5 metrar á hæð.
Stærðarinnar borgarísjaki sást frá skipi vestur af Látrabjargi í gærkvöldi.
Í kvöld barst Veðurstofu tilkynning um minnst sjö borgarísjaka á reki til suðvesturs aðeins um 16 kílómetrum frá strönd Tröllaskaga.