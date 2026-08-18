Innlent

Í­búar Bolungar­víkur urðu varir við borgarísjaka

Freyja Þórisdóttir skrifar
Borgarísjaki er samkvæmt skilgreiningu sem finna má á Vísindavefnum ís sem á uppruna sinn að rekja til jökuls á þurru landi en þá myndast háreistur borgarís. Ísjakar eru tiltölulega flatir og ná ekki langt upp úr sjónum líkt og borgarísjakar.
Borgarísjaki er samkvæmt skilgreiningu sem finna má á Vísindavefnum ís sem á uppruna sinn að rekja til jökuls á þurru landi en þá myndast háreistur borgarís. Ísjakar eru tiltölulega flatir og ná ekki langt upp úr sjónum líkt og borgarísjakar. Aðsend/Halldór Margeir

Borgarísjaki lónar í Ísafjarðardjúpi og er meðal annars sjáanlegur íbúum Bolungarvíkur. Líklegt þykir að hann hafi brotnað úr stórri íseyju sem hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænlands.

Þetta staðfestir Salóme Jórunn Bernharðsdóttir náttúruvársérfræðingur Veðurstofunnar en hún segir þó nokkrar tilkynningar um hafís hafa borist síðastliðnar vikur. 

Á vísindavefnum kemur fram að borgarísjakar við Ísland komi allir frá skriðjöklum á Austur-Grænlandi.Aðsend/Kristinn Gauti

Nýlegast hafi svokölluð ísspöng verið sjáanleg í um það bil 3 kílómetra fjarlægð frá Litlu-Ávík en sú rak til vesturs. Á öðrum tímanum í dag flaug Landhelgisgæslan vestur fyrir landið og segir Salóme nokkra ísjaka hafa sést út fyrir ströndum Vestfjarða.

Fyrr í ágúst greindi Rúv frá því að útlit væri fyrir að fjöldi borgarísjaka bærist að ströndum Íslands á næstu vikum en aukningin væri tilkomin vegna þess að stór íseyja hringsólaði á milli Íslands og Grænlands.

Salóme segir allar líkur á því að borgarísjakinn hafi brotnað úr íseyjunni en í fréttinni er haft eftir landfræðingi og hafíssérfræðingi að íseyjan sé fleiri kílómetrar á lengd og breidd.

Átt þú myndir eða frásagnir af borgarísjakanum sem rekur nær landi við Bolungarvík? Við tökum á móti öllum upplýsingum á ritstjorn@visir.is eða í síma 512-5200.

Hafið Norðurslóðir Bolungarvík

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Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði

„Það er ísjaki sem lónar fyrir utan Straumnesvita. Þetta er heljarinnar fleki,“ staðfestir Sjöfn Guðmundsdóttir sem búsett er í Fljótum, um miðja vegu milli Hofsóss og Siglufjarðar. „En hann er alveg úti við sjóndeildarhring enn þá.“

Ísjaki stærri en Hallgrímskirkja blasti við

Áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar flaug fram á borgarísjaka sem var hærri en Hallgrímskirkja í ískönnunarflugi undan ströndum landsins í dag. Ísjakinn var þrjú hundruð metra langur, þrjú hundruð metra breiður og allt að 75 metra hár. Til samanburðar er Hallgrímskirkja 74,5 metrar á hæð.

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