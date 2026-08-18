„Ef þessir háu herrar í svörtuloftum ætla að fara að botnfrysta markaðinn og þar með framleiðslu íbúðarhúsnæðis, þá vitum við hvernig þetta endar,“ segir verktakinn Vignir S. Halldórsson verktaki sem óttast að peningastefnunefndin hækki vexti á morgun. „Þá springur allt í loft upp aftur og tugprósenta hækkun á íbúðaverði verður til.“
Peningastefnunefnd Seðlabankans kynnir stýrivaxtaákvörðun sína á morgun. Landsbankinn og Íslandsbanki spá því að vextirnir verði hækkaðir en Samtök iðnaðarins hafa kallað eftir því að Seðlabankastjóri haldi þeim í 7,75 prósentum, meðal annars vegna þess að vanskilahlutfall byggingariðnaðar hefur vaxið hratt.
Vignir er faglegur framkvæmdastjóri Öxar ehf. en hann óttast að seðlabankinn hækki vexti í átta prósent í fyrramálið, miðvikudag.
„Já, við óttumst það. En ég hreinlega trúi því ekki,“ segir Vignir, sem starfar hjá Öxari byggingarfélagi, í samtali við Smára Jökul Jónsson fréttamann í kvöldfréttum Sýnar.
Már Wolfgang Mixa hagfræðingur sagði að verktakar gætu hugsanlega þurft að lækka söluverð hressilega ef þeir vilja „losa sig úr snörunni“.
„Svigrúmið er nú ekki svona mikið eins og hann er að lýsa þarna,“ segir Vignir, inntur eftir viðbrögðum við ummælum Más. „Einhverjir munu reyna það. Auðvitað reyna menn að gera það sem þeir geta.“
Vignir segir að enn seljist einhverjar byggingar, aðallega minni eignir.
„Þetta er ekki allt botnfrosið en ef við förum að fá hærri vexti þá herðir það enn þá ólina og menn hætta bara og byrja ekki á nýjum verkefnum. Þetta verður bara erfitt,“ segir hann.
„Við þekkjum þetta. Ég er búinn að vera í þrjátíu ár í þessum bransa og þetta er í þriðja eða fjórða skiptið sem við tökum þessi höfrungahlaup. Ég skil bara ekki að árið 2026 hefðum við ekki verið búin að finna lausn á þessu.“
Hann vill að stjórnvöld „byrji að gera eitthvað og hætti að tala“.
„Það er alltaf talað um að það eigi að auðvelda okkur hlutina og gera þægilegra regluverk. Ég hef ekki séð það; það er enn að þyngjast,“ segir hann.
Þá telur hann að gera þurfi fyrstu kaupendum auðveldara fyrir. „Ég skil ekki alveg þetta verkalýðsfélagsdæmi þar sem verið er að moka upp leiguíbúðum í stað þess að hjálpa fólki að eignast. Mér finnst það eðlilegast.“
Þá hafi verktakar sjálfir reynt að heimfæra erlendar lausnir yfir á íslenskan markað. „En svo er bara slökkt í okkur, til dæmis með okkar útgáfu af hlutdeildarlánum og öðru slíku.“