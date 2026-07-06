Enski boltinn

Fimmti stjóri Forest á einu ári

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Oliver Glasner stýrði Crystal Palace til sigurs í Sambandsdeild Evrópu á síðasta tímabili.
Oliver Glasner stýrði Crystal Palace til sigurs í Sambandsdeild Evrópu á síðasta tímabili. getty/Nicolò Campo

Nottingham Forest hefur staðfest ráðningu Olivers Glasner sem nýs knattspyrnustjóra liðsins. Hann er fimmti stjóri Forest á einu ári.

Í síðustu viku rak Forest Vítor Pereira sem stýrði liðinu síðustu mánuði síðasta tímabils.

Pereira var fjórði stjóri Forest á síðasta tímabili. Nuno Espírito Santo hóf það en var rekinn í byrjun september, þrátt fyrir að hafa skrifað undir nýjan samning um sumarið.

Ange Postecoglou tók við Forest af Nuno en stýrði liðinu aðeins í átta leikjum áður en hann var látinn taka pokann sinn. Við starfi hans tók Sean Dyche sem entist fram í febrúar þegar honum var sagt upp.

Glasner er nú tekinn við Forest eins og við var búist. Hann hætti hjá Crystal Palace eftir síðasta tímabil en hann náði eftirtektarverðum árangri með Lundúnaliðið. Undir hans stjórn vann Palace ensku bikarkeppnina 2025 og Sambandsdeild Evrópu 2026.

Forest endaði í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Liðið átti betra gengi að fagna í Evrópudeildinni og komst þar í undanúrslit.

Næsta tímabil verður fimmta tímabil Forest í ensku úrvalsdeildinni í röð.

Enski boltinn Nottingham Forest

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