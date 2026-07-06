Fimmti stjóri Forest á einu ári Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 6. júlí 2026 09:34 Oliver Glasner stýrði Crystal Palace til sigurs í Sambandsdeild Evrópu á síðasta tímabili. getty/Nicolò Campo Nottingham Forest hefur staðfest ráðningu Olivers Glasner sem nýs knattspyrnustjóra liðsins. Hann er fimmti stjóri Forest á einu ári. Í síðustu viku rak Forest Vítor Pereira sem stýrði liðinu síðustu mánuði síðasta tímabils. Pereira var fjórði stjóri Forest á síðasta tímabili. Nuno Espírito Santo hóf það en var rekinn í byrjun september, þrátt fyrir að hafa skrifað undir nýjan samning um sumarið. Ange Postecoglou tók við Forest af Nuno en stýrði liðinu aðeins í átta leikjum áður en hann var látinn taka pokann sinn. Við starfi hans tók Sean Dyche sem entist fram í febrúar þegar honum var sagt upp. Glasner er nú tekinn við Forest eins og við var búist. Hann hætti hjá Crystal Palace eftir síðasta tímabil en hann náði eftirtektarverðum árangri með Lundúnaliðið. Undir hans stjórn vann Palace ensku bikarkeppnina 2025 og Sambandsdeild Evrópu 2026. Nottingham Forest is delighted to announce the appointment of Oliver Glasner as the Club’s new Head Coach.One of Europe's most respected and progressive coaches, Glasner joins Forest with an outstanding reputation for developing players, building ambitious attacking teams and… pic.twitter.com/sh7sY2lHWG— Nottingham Forest (@NFFC) July 6, 2026 Forest endaði í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Liðið átti betra gengi að fagna í Evrópudeildinni og komst þar í undanúrslit. Næsta tímabil verður fimmta tímabil Forest í ensku úrvalsdeildinni í röð. Enski boltinn Nottingham Forest Mest lesið Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma Fótbolti Týndur í tíu daga: Ætlaði að fara á HM en skilaði sér aldrei á staðinn Sport „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Fleiri fréttir Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Sjá meira