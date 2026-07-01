Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest

Vítor Pereira verður ekki áfram knattspyrnustjóri Nottingham Forest. Allt bendir til þess að Oliver Glasner taki við liðinu.
Pereira hefur staðfest að honum hafi verið sagt upp hjá Forest. Í yfirlýsingu segir hann að ákvörðunin hafi komið sér í opna skjöldu.
BBC greinir frá því að Forest sé langt komið með að semja við Glasner sem hætti hjá Crystal Palace eftir síðasta tímabil.
Pereira tók við Forest í febrúar. Undir hans stjórn bjargaði liðið sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni og komst í undanúrslit Evrópudeildarinnar.
Mikið gekk á hjá Forest á síðasta tímabili en liðið var með fjóra stjóra. Auk Pereiras stýrðu Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglu og Sean Dyche Forest síðasta vetur.
Glasner verður fimmti stjóri Forest á síðustu tólf mánuðum. Undir hans stjórn vann Palace Sambandsdeild Evrópu á síðasta tímabili. Sá austurríski stýrði Lundúnaliðinu í rúm tvö ár en hann gerði það einnig að bikarmeisturum 2025.