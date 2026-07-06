Suðaustur af Hvarfi er lægð og nálgast nú úrkomubakki frá henni úr suðri. Gera má ráð fyrir suðaustan og austan strekkingi eða allhvössum vindi og skýjað sunnan- og vestanlands. Þó verður hægari vindur og bjartviðri norðan heiða.
Á vef Veðurstofunnar segir að upp úr hádegi fari að rigna suðvestantil.
Hiti verður á bilinu níu til tuttugu stig í dag og hlýjast á Norðurlandi.
„Á morgun verður suðaustan 5-13 m/s en 13-18 syðst. Víða rigning en úrkomulítið norðaustantil á landinu.
Útlit er fyrir suðvestlæga átt með skúrum á miðvikudag og fimmtudag, einkum á vestanverðu landinu,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Suðaustan og austan 5-13 m/s og rigning, en 10-18 við suðurströndina. Úrkomulítið á Norður- og Austurlandi. Hiti 8 til 15 stig, mildast fyrir norðan. Dregur úr vindi um kvöldið.
Á miðvikudag: Suðlæg eða breytileg átt 5-13 m/s og súld eða dálítil rigning með köflum, en úrkomulítið á Austurlandi. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast um landið norðaustanvert.
Á fimmtudag og föstudag: Suðvestan 5-13 m/s og skúrir, en þurrt að kalla austanlands. Hiti 8 til 17 stig, mildast norðaustantil.
Á laugardag: Sunnan og suðvestanátt með skúrum, en bjartviðri á norðaustanverðu landinu. Hlýnar heldur.
Á sunnudag: Útlit fyrir suðlæga átt með björtu og hlýju veðri, en líkur á skúrum vestantil.